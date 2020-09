A Xunta constitúe este luns o comité que guiará a adaptación do sistema educativo á pandemia

SANTIAGO. EP. O Comité Educativo encargado de velar pola adaptación e desenvolvemento do curso escolar 2020/21 no contexto de pandemia quedará constituído este luns, xornada na que, logo da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG), celebrarase a primeira reunión deste órgano composto por 35 persoas procedentes dos ámbitos educativo e sanitario. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, presidirá a primeira reunión do comité. Farao de forma telemática, xa que desde o pasado venres garda corentena despois do positivo en covid-19 dun contacto próximo.

O comité terá entre as súas funcións a identificación e asesoramento das medidas organizativas e de xestión educativa nos distintos escenarios epidemiolóxicos que se vaian dando ao longo do curso, segundo informa a Consellería de Educación nun comunicado emitido este domingo. O obxectivo é abordar os retos que se presentan este curso "con rigor científico e de forma colexiada desde perspectivas educativas complementarias", así como actuar de forma "coordinada" con outros órganos, como o Comité Clínico no que se adoptan as medidas da Xunta para facer fronte á pandemia.

Educación sinala que, coa posta en marcha do Comité Educativo, a Xunta "ten practicamente implementadas as últimas medidas de adaptación do ensino á covid-19" despois da elaboración dos protocolos de comedores escolares, as medidas para alumnado con necesidades especiais e o reforzo de profesorado para os centros.

MEMBROS DO COMITÉ

Así as cousas, os 35 membros do comité, que se reunirá "coa periodicidade que a situación epidemiolóxica demande" proceden de distintos ámbitos: desde a administración, como o propio conselleiro e o seu equipo; o sanitario, representantes de equipos directivos de centros e departamentos de orientadores e, por último, tres persoas de "recoñecido prestixio".

Así o destaca a Xunta sobre a participación no comité do exdirector do Instituto Rosalía de Castro de Santiago Ubaldo Rueda, o catedrático de Medicina Legal da USC Ángel Carracedo e Vicente Docasar, catedrático de Francés no IES Daviña Rei Monforte e exportavoz de Educación no Parlamento de Galicia polo PSdeG.

En representación dos equipos directivos dos centros educativos estarán Manuel Portas (IES Xelmírez II, de Santiago), Marta Castro (CEIP Paradai, de Lugo), Alberto Silva (Centro de Educación Especial Duques de Lugo, de Santiago), Enrique Pazo (CIFP Ferrolterra, de Ferrol), Eva López Tarrío (IES Valadares, de Vigo), María Fernández (Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra), Valentín García (CPR María Inmaculada, de Verín) e Francisco Gago (Centro Público Integrado Plurilingüe Laureano Prieto, da Gudiña).

Pola súa banda, exercerá como representante dos departamentos de orientación Yolanda Barallobre (IES Poeta Díaz Castro), mentres que María Victoria Fernández Mosquera (EOE da Coruña) representará aos equipos de orientación específicos (forma parte do EOE dá Coruña). Manuel Peralbo, da Universidade dá Coruña, será o especialista en psicoloxía educativa.

As catro persoas que achegarán a súa visión do punto de vista do persoal sanitario especializado son Juan Gestal (catedrático de Medicamento Preventivo da Universidade de Santiago de Compostela), Luís Sánchez (pediatra no Centro de Saúde de Vite, en Santiago), Pedro Rascado Sedes (especialista de UCI do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago) e Jorge Aboal Viñas (director xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde).

O comité complétase con Pedro Armas como representante da Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) e con Xosé Viñas (IES David Buján, de Cambre) e María Jesús Casado (IES Daviña Rei, de Monforte de Lemos), que serán os dous docentes especialistas en prácticas de innovación educativa, educación virtual e uso de recursos dixitais.