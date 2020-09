A Xunta estende as restricións a Pontevedra e Ponteceso e levántaas en Arteixo e Santa Comba

SANTIAGO. EP. Os municipios de Pontevedra e Ponteceso súmanse ás medidas restritivas decretadas pola Xunta para frear a expansión de COVID-19 e que se manteñen unha semana máis nos concellos de Lugo, Santiago, Ourense, Carballo e A Laracha, así como en parte da Coruña. Así o acordou unha reunión do comité clínico de expertos que presidiu este mércores o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e que, entre outras cousas, estendeu a obrigación de utilizar máscara a todos os ximnasios da comunidade e incrementou do 50 ao 75% a ocupación máxima de terrazas en áreas con restricións.

En concreto, os expertos recomendaron estender o uso obrigatorio de máscara de protección en todo momento dentro dos ximnasios a toda Galicia, unha medida que desde a pasada semana xa estaba activa naqueles municipios afectados por restricións, tras detectarse dous brotes vinculados a este tipo de establecementos --un en Santiago e outro en Arteixo--.

Así mesmo, permitirase incrementar do 50 ao 75% a ocupación das terrazas naquelas zonas con restricións especiais, onde non está permitido o consumo en barra e o aforamento interior de hostalaría, restauración, establecementos comerciais ou bibliotecas, entre outros, debe limitarse ao 50%. Nestas áreas continúan limitadas a un máximo de 10 persoas as reunións en vías públicas ou en establecementos de hostalaría, ademais de reducir os aforamentos de celebracións, lugares de culto e velorios e manter o peche de centros de día e de visitas a residencias.

INCORPORACIÓNS

As restricións mantéñense unha semana máis nos municipios de Santiago, Ourense, Carballo e A Laracha, así como en Lugo, onde o comité decidiu levantar, no entanto, as limitacións especiais ao barrio da Milagrosa, que terá as mesmas indicacións que o resto da cidade.

Tamén se mantén en parte da Coruña, aínda que a evolución epidemiolóxica fai que se levanten restricións nalgúns barrios. Tamén saen Arteixo e Santa Comba, e incorpóranse Pontevedra e Ponteceso.

Por outra banda, o Xulgado do Contencioso-administrativo número 2 da Coruña ratificou este mércores as medidas restritivas de dereitos fundamentais aprobadas pola Xunta o pasado 2 de setembro nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada para facer fronte á COVID-19. O Xulgado do Contencioso-administrativo número 4 da Coruña tamén ratificou as medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do coronavirus nos concellos da Laracha e Carballo, en todos os casos relacionadas co dereito de reunión.