A Xunta retoma as vacinacións este martes utilizando as 350 doses de reserva

O atraso na chegada da segunda remesa de vacinas Pfizer-BioNTech a España, con 18.000 unidades para Galicia, provocara que o Sergas reprogramase para este mércores a continuación da súa campaña de vacinación en residencias de maiores das sete áreas sanitarias. Agora, o comité clínico, reunido na tarde deste luns, avalou a decisión de retomar o plan este martes co obxectivo de non perder un só día no plan de vacinación fronte a COVID19. Deste xeito, empregaranse as doses que quedaron en reserva o domingo tras as inxeccións na residencia sociosanitaria ‘Porta do Camiño’. Son un total de 350 que se repartirán en sete centros:

FOGAR RESIDENCIAL BELLOLAR — Área Sanitaria A Coruña-Cee

RESIDENCIA DE MAIORES DE CARANZA-FERROL -Área Sanitaria Ferrol

RESIDENCIA DE MAIORES DE BURELA- Área Sanitaria Lugo, A Mariña e Monforte

VIVENDA COMUNITARIA RESIDENCIAL SAN MARCOS- Área Sanitaria Ourense, Verín e O Barco

FOGAR RESIDENCIAL SERVISENIOR VILAGARCÍA- Área Sanitaria Pontevedra e o Salnés

RESIDENCIA LOS ARCÁNGELES- Área Sanitaria Santiago e Barbanza

RESIDENCIA SANTA ANA- Área Sanitaria de Vigo

As vacinacións serán supervisadas polos xerentes das correspondentes áreas sanitarias.