A Xunta traballa para "reducir ao máximo a semipresencialidade" e reivindica a escola como "cortalumes" da covid

SANTIAGO. EP. O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, destacou que a Xunta traballa para "reducir ao máximo" a semipresencialidade nos centros galegos, unha modalidade que só contempla para o ensino "non obrigatorio". Así se pronunciou nunha rolda de prensa ofrecida este sábado xunto ao secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, na que foi preguntado polas peticións de familias de IES Antón Fraguas de Santiago de Compostela, que piden o fin da teledocencia no primeiro curso de bacharelato.

Na súa intervención, Román Rodríguez explicou que "nalgúns centros educativos" a Administración autonómica puxo en marcha este sistema para "poder adaptar o proceso educativo" ás novas circunstancias en cuestións nas que houbese "problemas de espazo", de "capacidade de acollida" ou de "organización". Con todo, subliñou que só se optou por esta modalidade "nun número moi pequeno de centros" e en etapas de educación non obrigatoria, un feito que contrapuxo coa actitude doutras comunidades autónomas que optan por este modelo "desde segundo de ESO".

Dito iso, lembrou que esta mesma semana dúas inspectoras se desplazaron ao centro para "buscar solucións". "Infórmanme que teñen unha análise bastante avanzada que posiblemente poida dar resposta ás demandas do centro educativo", manifestou.

Ademais, citou o caso do IES Sánchez Cantón de Pontevedra para sinalar que os equipos de inspección e o directivo chegaron esta mesma semana a un acordo e "déuselle resposta" á demanda que existía".

Neste sentido, puxo en valor que a Xunta traballa "día a día" para dar resposta ás diferentes demandas que "vaian xurdindo" no inicio do curso. "Unha delas é esta e, polo que se me informa, nun moi breve espazo de tempo serán capaces de darlle resposta a esta demanda", apuntou.

Os CENTROS, "DEVASAS" DO VIRUS

Román Rodríguez participou este sábado nun encontro con mozos das Novas Xeracións do PPdeG, un acto no que reivindicou os centros educativos galegos como "cortalumes" da expansión da covid-19.

E é que, segundo apuntou, "os datos estatísticos" avalan esta afirmación xa que "unha porcentaxe de menos do 0,1%" das persoas que participan no sistema educativo galego teñen problemáticas vinculados coa infección por coronavirus.

Neste sentido, ha referiuse ás cifras acumuladas de contagios e ao feito de que só 24 de 1.300 aulas permanezan pechadas para asegurar que Galicia presenta "datos francamente mellores" que a media de España.

Por todo iso, asegurou que se "pode concluír" que Galicia foi "capaz de xestionar dunha forma polo menos razoable" o "gran reto colectivo do inicio do curso desde o punto de vista sanitario".