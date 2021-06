Arranca la vacunación del grupo de 40 a 49 este domingo en Santiago

··· “Da la sensación de que el Ministerio todavía no tiene una fecha concreta en mente, y eso no me preocupa, pero sí el establecer un protocolo que, en caso de que una comunidad tenga unas circunstancias de incidencia a siete días o de ingresos hospitalarios y en uci determinados, pudiese aplicar”, resaltó este miércoles el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta.

··· Destacó que “el 97 % del territorio gallego es rural, somos la comunidad con más playas de España, y en esos lugares ir por un camino o una senda o una ruta de aldea implica que te cruces con tres o cuatro personas a una distancia de más de dos metros, por lo que ir por ellos con mascarilla es algo que parece impropio”, valoró. Con todo, pidió calma, y dijo que Galicia apuesta por los meses de julio o agosto para acabar con la mascarilla en exteriores. “Aunque Simón apuesta por finales de junio, parece que en el Ministerio hay alguna reticencia aún”, indica, por lo que habrá que seguir esperando a ver cuál es la determinación final.