Avanza a bo ritmo a vacinación masiva e Comesaña apela á "responsabilidade" dos citados

SANTIAGO. EP. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, constatou a asistencia da "maior parte" dos citados ao proceso de vacinación masiva contra o coronavirus que leva a cabo este sábado na comunidade e apelou á "responsabilidade" individual das persoas que "queiran esperar" ou "non teñan todas as certezas" dado que "os beneficios superan os riscos". Preguntado durante unha visita realizada ao Pazo da Cultura de Pontevedra, un dos grandes espazos habilitados para a primeira vacinación masiva da comunidade, que se realiza de xeito simultáneo nas sete áreas sanitarias, Comesaña celebrou como un "fito" na loita contra a pandemia que se desenvolvese un antíxeno. En todo caso, recalcou que as persoas vacinadas deben continuar o mantemento das medidas de seguridade.

O titular da carteira de Sanidade lembrou que en Galicia non se rexistrou ningunha reacción grave trs a administración do lote de vacinas ABV5300 de AstraZeneca, que algúns países europeos vincularon a algúns casos de trombosis, e recalcou que o sistema de trazabilidade implantado "permite saber que lote se pon a cada un (dos vacinados)".

Respecto da vacinación masiva realizada na cidade do Lérez, sinalou que se desenvolve dun xeito "dinámico", "moi ben organizado" e con "poucas esperas". Así, explicou que se adoptaron as medidas precisas de acordo coa proba piloto realizada este xoves en Santiago.

Tamén agradeceu o "esforzo" realizado polas áreas sanitarias para organizar esta "proba", que busca "ter engrasado o sistema" e "estar preparados" para unha posible recepción dunha gran cantidade de vacinas. Así, sinalou que recorrer a estes grandes espazos permite "non alterar o traballo en atención primaria" e utilizar o lote extraordinario de 30.000 vacinas de AstraZeneca recibido. En todo caso, o conselleiro recalcou que os centros de atención primaria continuarán representando a "primeira opción" para levar a cabo o proceso, en especial para os maiores de 80 anos.



COMITÉ CLÍNICO

De cara á próxima reunión do comité clínico, que terá lugar este martes, apuntou que "a evolución (da situación epidemiolóxica) segue sendo boa", aínda que "preocupa algunha área en concreto", polo que "hai que ser prudentes".

Así, previu que no próximo encontro do grupo de expertos que asesora á Xunta establézanse as restricións que permanecerán vixentes durante as dúas seguintes semanas, que levarán "axustar os grupos" máximos que poden reunirse. Do mesmo xeito, indicou que se aplicarán as medidas acordadas no consello interterritorial, como o mantemento do toque de queda e o peche da comunidade.



9.000 VACINADOS

Por outra banda, continúa a realización da vacinación masiva nas sete áreas, no marco da que até este sábado ás 14,00 horas administráronse 9.000 doses a persoas de entre 50 e 55 anos das 19.000 previstas para toda a xornada. Mentres, máis de 3.300 convocados non a recibiron debido, principalmente, a contraindicacións.

A maior porcentaxe de vacinados sobre os citados para esta xornada rexistrouse no Fexdega de Vilagarcía de Arousa, un 78,8%, seguido polo Hospital da Mariña, cun 76,8%, o Pazo da Cultura de Pontevedra, cun 73,71% e o Hospital de Verín, cun 75,5%.

Ademais, administráronse as doses ao 70% dos citados para recibir a vacina ao longo deste sábado no Hospital Lucus Augusti e o Hospital de Monforte de Lemos, así como ao 68% das persoas convocadas no Hospital de Valdeorras.

Así mesmo, a vacinación continúa en Expocoruña, o Hospital Virxe dá Xunqueira de Cee, Expourense, o Ifevi, a Cidade da Cultura, o Hospital de Barbanza e o Fimo de Ferrol, onde a porcentaxe de vacinados sobre os convocados para esta xornada sitúase entre o 32% e o 48%.