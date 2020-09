Baixa o número de casos covid-19 detectados en Galicia, con 194 contaxios en 24 horas

SANTIAGO. EP. Galicia detectou nas últimas 24 horas menos de 200 novos contaxios de COVID-19, unha cifra que supón un descenso con respecto ás xornadas anteriores e que non se rebasaba desde o pasado 8 de setembro. En concreto, segundo os datos da Consellería de Sanidade, na comunidade detectáronse na última xornada 194 novos casos de COVID-19 e a cifra de casos activos diminuíu até os 4.304 (-46). Nas últimas 24 horas sumáronse ao parte tres falecementos relacionados coa COVID-19, os de dous usuarios de residencias --a Orpea de Culleredo e a DomusVi Lugo de Outeiro de Rei-- e o dunha muller ingresada no Hospital de Ourense, co que xa son 718 os vinculados á pandemia na comunidade. Do mesmo xeito, producíronse 237 altas, co que a cifra de persoas que superaron a COVID-19 en Galicia elévase a 16.995.

Segundo os datos de Sanidade, catro das sete áreas sanitarias galegas rexistran un descenso na cifra de casos activos. En concreto, a baixada máis pronunciada dáse en Lugo, onde pasan de 725 a 689 (-36) e na Coruña, onde baixan en 30, de 1.178 a 1.148. Do mesmo xeito, na área sanitaria de Santiago e A Barbanza hai 12 casos activos menos, até 625 e na de Ferrol caen sete, até os 177. Pola contra, a cifra de casos activos sobe en Vigo, onde pasan de 440 a 457 (+17) e na de Ourense, con 14 máis, até os 541. En Pontevedra, pola súa banda, pasan de 658 casos activos a 667 (+9). O número de PCR realizadas até o momento na Comunidade galega sobe a 431.081, fronte ás 426.934 contabilizadas até o domingo. É dicir, en 24 horas realizáronse 4.147 probas.

718 FALECIDOS

A Consellería de Sanidade notificou este luns a morte doutras dúas persoas con COVID-19 na comunidade --unha nun centro hospitalario e outra nunha residencia-- co que o total de falecidos en Galicia por mor da pandemia sitúase nos 718.

En concreto, Sanidade notificou o falecemento dunha muller de 87 anos, con patoloxías previas, que se atopaba ingresada no Complexo Hospitalario de Ourense, así como a morte dun usuario da residencia de maiores Orpea da Coruña.

Este domingo foron catro os falecementos notificados polas autoridades sanitarias vinculados á COVID-19, tres deles usuarios da residencia DomusVi Lugo, situada en Outeiro de Rei e intervida pola Xunta.

97 FALECIDOS NA 'NOVA NORMALIDADE'

Desde o comezo da 'nova normalidade', o número de pacientes falecidos coa enfermidade en Galicia é de 97. A primeira morte deste período foi a dunha muller o 7 de agosto.

Antes diso, a Comunidade encadeara case dous meses --desde o 10 de xuño-- sen decesos relacionados co coronavirus. Este mércores, Galicia superaba os 700 falecidos.

O maior balance de mortos dos últimos meses notificouse o pasado mércores, cando Sanidade informou dun total de sete. A última vez que se superou esta cifra foi o pasado 5 de maio, con nove decesos.