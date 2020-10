Baixan a 240 os novos positivos con 40 enfermos nas UCIs galegas

Galicia contabilizou nas últimas 24 horas outros 240 novos positivos por covid. Dacordo cos datos feitos públicos pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, o número de casos activos de coronavirus é de 4.510, 36 máis. Deles, 745 son da área da Coruña, 21 menos, 477 da de Lugo, 17 máis, 1.563 da de Ourense, 51 máis, 469 da de Pontevedra, 42 menos, 496 da área de Vigo, 29 máis, 624 da de Santiago, 3 máis, e 136 da de Ferrol, 1 menos.

Do total de pacientes positivos, 40 están en UCI, 1 máis, 210 en unidades de hospitalización, 12 máis, e 4.260 no domicilio, 23 máis. Polo de agora, en Galicia hai un total de 22.123 persoas curadas, 199 máis, rexistrándose 790 falecementos, 4 máis. As últimas mortes foron as de dous homes de 80 e 88 anos, que estaban ingresados no Hospital de Verín. Ambos presentaban patoloxías previas.

O número de PCR realizadas é de 556.927.