Bugallo no ve "exagerado" que se puedan hacer conciertos en el Monte do Gozo en verano

EUROPA PRESS. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, no ve "exagerado" que se puedan hacer conciertos con 10.000 personas sentadas en el Monte do Gozo este verano. Así se ha expresado después de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refiriese, el pasado domingo en una entrevista en la Radio Galega, a esta posibilidad.

En rueda de prensa este lunes, Sánchez Bugallo ha señalado que ve las palabras de Feijóo como un "deseo" que "se irá matizando con el tiempo". Remarca, además, que la situación en verano en junio no será la misma que en septiembre por el avance de la vacunación.

"No me parece una cifra exagerada", razona el regidor compostelano, ya que el Monte do Gozo tiene capacidad para unas 43.000 personas, por lo que significaría ocupar una de cada cuatro plazas.

Eso sí, aclara que en la plazas de A Quintana y Obradoiro "seguro que no" se puede hacer un evento con 10.000 personas, "tampoco tienen que ser 700 como en las fiestas de la Ascensión", calcula que podrían estar entre los 2.000 y 3.000 asistentes en estos espacios.

Ahora están pendientes de las limitaciones y aforos que fijará la Xunta para las fiestas del Apóstol, dado que sigue vigor el estado de emergencia sanitaria, que "no se levantó", ni ve "trazas" de que se vaya a quitar.

De tal forma, el alcalde apremia al Gobierno gallego a que "saque pronto" la normativa que regirá en julio para poder organizar las fiestas del Apóstol, puesto que existe una "incertidumbre muy grande". Y es que explica que el concurso de "chiringuitos" para la Alameda requiere un tiempo, y están ya "fuera de plazo".

AGRADECE EL COMPORTAMIENTO DE LOS COMPOSTELANOS

Paralelamente, Sánchez Bugallo ha felicitado y ha agradecido a "todos los compostelanos" su comportamiento del pasado fin de semana, en el que se levantó el estado de alarma. "Probablemente la posibilidad de los exámenes ayudó, pero tuvimos menos problemas de los que cabría pensar", ha explicado el alcalde. Apunta que se realizó un dispositivo especial de la Policía Local. "Tuvo bastante menos trabajo del que nos temíamos", lo que valora como "una magnífica noticia.