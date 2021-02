Busca aquí o teu concello para saber as restricións que entrarán en vigor este venres

Os galegos recuperarán a partir deste venres, día 26 de febreiro, a súa mobilidade parcialmente e a hostalaría retomará a súa actividade de forma graduada en todos os municipios da comunidade excepto en 17, aqueles en os que a situación epidemiolóxica é peor e que manterán as medidas activas até agora en todas as localidades.

O tres principais parámetros desta desescalada -reunións, hostalaría e mobilidade- non serán “homoxéneos” en todo o territorio, se non que estarán modulados en función da situación de cada área.

Nun primeiro nivel, o máis restritivo, están os concellos que superan os 500 casos por 100.000 habitantes, 17 nestes momentos, onde seguirán rexendo as actuais normas: peche de hostalaría ao público, prohibidas reunións de non convivientes e peche perimetral municipal salvo causa xustificada.

No segundo nivel estarán os municipios nos que a incidencia se sitúa entre os 250 e os 500 casos por 100.000 habitantes, onde se permitirán reunións de até catro persoas non convivientes e a hostalaría poderá abrir as súas terrazas até unha ocupación máxima do 50% até as 18,00 horas.

Finalmente, un terceiro nivel establéceno aqueles municipios cunha incidencia por baixo dos 250 casos por 100.000 habitantes fora das áreas pechadas, que con datos deste luns son 189 concellos das zonas sanitarias de Lugo, Ourense, Santiago e Vigo nas que se poderán reunir até catro persoas non convivintes e os bares e restaurantes abrirán ao 30% en interiores e ao 50% en exteriores até as 18,00 horas.