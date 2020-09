Caballero reclama que la Xunta informe a la Fegamp de la pandemia

Vigo. El nuevo modelo de relación periódica en torno a la información a los concellos sobre la incidencia de la pandemia, fijados esta semana entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y la Femp, debe ser trasladado a Galicia entre la Xunta y la Fegamp. Es la reclamación planteada ayer por el presidente del ente, Abel Caballero, tras denunciar que el Sergas no le informa de la situación de Vigo a pesar de ser la ciudad con la mayor población de Galicia. “No tengo ninguna información de la evolución de la pandemia de la Xunta que no reciba a través de los medios de comunicación y soy el alcalde de la primera ciudad de Galicia”, afirmó. Así, propone que se programen reuniones quincenales entre Fegamp y Sergas para que “fluya” la información sobre la situación de la covid-19 en los municipios. Adelantó que en este tema apoyará todas las decisiones que adopte la Xunta por considerar que no es terreno para la discrepancia. M.G.