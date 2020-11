Cierre de las actividades no esenciales para el 60% de los gallegos

El presidente de la Xunta compareció este miércoles ante los medios de comunicación para dar cuenta de las medidas que va a adoptar su Gobierno siguiendo las recomendaciones del comité clínico, para tratar de doblegar la curva de contagios de covid. Tras insistir en que la situación de Galicia es mejor que la de otras muchas comunidades, Alberto Núñez Feijóo insistió en la necesidad de adoptar “limitacións traumáticas” para frenar la pandemia. Según dijo, “toca ampliar as restricións pola nosa saúde e pola nosa economía”.

El jefe del Ejecutivo gallego afirmó ser consciente de lo dura que es la situación en hospitales, centros de salud, residencias de la tercera edad y residencias de personas con discapacidad. Admitió que hubo debate en el seno del comité clínico porque “estamos a falar de decisións difíciles”.

Según detalló, las nuevas restricciones no afectarán por igual a todos los municipios porque “a afectación non é igual nas cidades e nas súas áreas de influencia, que nas vilas e concellos máis pequenos”. De momento, las medidas se aplicarán en 60 ayuntamientos, y afectarán aproximadamente al 60% de los gallegos. Los afectados son las siete ciudades gallegas y buena parte de los ayuntamientos que las circundan, que se verán afectados por un cierre perimetral. La movilidad entre aquellos municipios limítrofes en igual situación, sigue permitida.

En ellos se restringen todas las actividades que no sean esenciales, y están permitidos los desplazamientos para ir a trabajar, al colegio, los movimientos sanitarios y los que tienen como objetivo el cuidado de menores y mayores. El comercio seguirá funcionando como hasta ahora, pero se procederá al cierre de la hostelería excepto para el servicio a domicilio o la recogida en el propio local. Además, se restringe la práctica deportiva al deporte individual, y se reducen los aforos en actividades culturales. El modelo que se tomó como referencia para la adopción de estas medidas es el aplicado en su día en O Carballiño que, según el presidente, está dando muy buenos resultados.

Los municipios que quedarán en esa situación son los siguientes:

ÁREA DE SANTIAGO:

- Santiago

- Ames

- Boqueixón

- Oroso

- O Pino

- Teo

- Trazo

- Val do Dubra

- Vedra

______________________________________________________

ÁREA DE A CORUÑA:

- A Coruña

- Arteixo

- Culleredo

- Cambre

- Oleiros

______________________________________________________

ÁREA DE FERROL:

- Ferrol

- Ares

- Fene

- Neda

- Narón

- Mugardos

______________________________________________________

- Vimianzo

______________________________________________________

PROVINCIA DE LUGO:

- Lugo ciudad

- Monforte

- Burela

- Viveiro

______________________________________________________

PROVINCIA DE OURENSE:

- Ourense

- Barbadás

- Amoeiro

- Coles

- Pereiro de Aguiar

- San Cibrao das Viñas

- Toén

- O Carballiño

- Verín

- Xinzo

______________________________________________________

ÁREA DE PONTEVEDRA:

- Pontevedra

- Vilaboa

- Pontecaldelas

- Poio

- Marín

- Barro

- Campolameiro

- Cerdedo-Cotobade

- Soutomaior

______________________________________________________

- A Estrada

- Lalín

- Silleda

______________________________________________________

ÁREA DE VILAGARCÍA

- Cambados

- O Grove

- Vilanova de Arousa

- Vilagarcía

______________________________________________________

ÁREA DE VIGO:

- Vigo

- Mos

- Nigrán

- Gondomar

- O Porriño

- Redondela

- Cangas

- Ponteareas

- Tui

______________________________________________________

En el resto de los municipios de Galicia, además de las restricciones vigentes, se limitan las salidas de los usuarios fuera de las residencias, se incrementan las limitaciones de aforo en las zonas comunes de los centros comerciales, que no podrán ser superiores al 30%, y se reduce el aforo en el transporte público no escolar. En estos municipios, las reuniones de no convivientes se establecen en un máximo de 6 personas.

Según Núñez Feijóo, son limitaciones necesarias teniendo en cuenta el avance de la pandemia en toda España. Estas medidas entrarán en vigor a las 15.00 horas del viernes y estarán vigentes un mes. El presidente reiteró que Galicia podía esperar para adoptar estas limitaciones, y recordó que a día de hoy “temos 80 persoas nas UCIs, un 50% menos que no pico do pasado abril, e 483 hospitalizados, algo menos da metade do pico da pandemia”. Sin embargo, añadió, “parécenos sanitaria e humanamente inasumible agardar como quere o Goberno central”. La otra opción, un confinamento total como el de la pasada primavera, “tería consecuencias dramáticas”. Es partidario, apuntó, de “tomar medidas máis duras durante menos tempo, que medidas suaves que non sexan capaces de baixar a curva e reducir a presión hospitalaria e nas UCIS con intensidade”.

El presidente apeló una vez más a la responsabilidad de todos para doblegar la curva. Hizo hincapié en la necesidad de no relajar las medidas de protección cuando estamos con familiares, porque se incrementan las posibilidades de infección.

También tuvo palabras para la hostelería, explicando que en el Consello de la Xunta de mañana “analizaremos posibles medidas de apoio ao sector”. Un sector, reiteró, que “non é transmisor do virus. Os transmisores do virus somos as persoas. Na hostelería son víctimas do covid porque ven perigar o seu modo de vida. Vémonos obrigados a pedirlles un gran esforzo. Nós imos axudarlles. Pido sensibilidade para axudar a este sector, ao que lle prohibimos traballar e obrigamos a pechar”. Con las nuevas medidas, dijo, se pretende también “salvar a campaña de Nadal. Ogallá entre todos o consigamos”.

Por último, Núñez Feijóo reiteró que “cremos nas liberdades, pero a situación esixe outra cousa”. Lamentó que en España, al contrario de lo que ocurre en otros países europeos, “non exista un liderado” en la lucha contra el covid. En cualquier caso, desde la Xunta “manteremos a lealdade co Goberno central”.