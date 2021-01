Citados más de tres mil profesionales de los centros del área compostelana

La doctora Aurora Baluja, anestesista del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, explicó ayer que “no me duele el brazo como cuando me pusieron la vacuna de la gripe, y por ahora no tengo ninguna reacción”. Cuando se le pregunta si tenía algún temor a vacunarse no duda en contestar que “lo que me da miedo es la situación actual de la pandemia”.