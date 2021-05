¿Cómo es ser paciente hematológico en los tiempos de pandemia?

Santiago. “Soy de Santiago, pero estoy estudiando en Salamanca y cuando empezaron a vacunar a los pacientes de riesgo, me mandaron un mensaje a las 18.00 horas del viernes 23 de abril para que fuese a vacunarme el sábado a las 13.00 horas, así sin más antelación”, cuenta Sandra Carrera, una joven santiaguesa de 22 años que fue diagnosticada de leucemia hace cuatro.

Tras numerosas complicaciones y recaídas, en 2018 tuvo la suerte de recibir un transplante de médula de un paciente anónimo y desde ahí fue mejorando, hasta que a día de hoy puede decir que ha superado la enfermedad. Antes de eso, no fue fácil. Incluso “tuve una recaída que me afectó al cerebro y problemas de memoria y concentración, así como de orientación, hasta el punto de que no sabía casi ni volver a mi casa”.

Tras encontrarse mejor, en septiembre de 2019 decidió emprender la aventura de irse a estudiar a Salamanca y, meses después, en marzo de 2020, le pilló de lleno la pandemia. “Yo me quedé aquí en Salamanca porque soy paciente de riesgo para el COVID y para ir de Santiago a Salamanca o al revés, cuando antes iba en tres o en bus sin problema, ahora mi médica me recomienda que mejor me vengan a buscar mis padres, porque aunque vaya con mascarilla estoy en un entorno cerrado con más gente”, explica.

HASTA AHORA NADIE SE PLANTEÓ CÓMO SE LLAMABA UNA VACUNA. Y ahí surge el problema, ese viernes en que fue citada “era una locura llamar a mis padres para que me viniesen a buscar y estar en casa el sábado para vacunarme”. “Mi madre fue al hospital para poner un parte de incidencia y pedir que la próxima vez me llamasen con una semana de antelación para poder organizarme”, indica la joven, que ahora aún se mantiene a la espera de recibir la vacuna.

Preguntada sobre si le genera miedo alguna vacuna, Sandra lo tiene claro: “Eso es una tontería, porque hasta ahora, y yo he recibido muchas vacunas de pequeña, nadie se planteaba si la del sarampión, por ejemplo, se llamaba Pepita o Juanita, o si venía de Alemania o de China, o si tenía riesgo para una cosa u otra”.

Además, es consciente de que “yo tomo la píldora anticonceptiva y eso tiene bastante más riesgo de trombos que AstraZeneca, así que no tengo ningún miedo”.

SU VIDA NO CAMBIÓ TANTO. La joven ya tuvo una experiencia previa al COVID en la que tuvo que alejarse de la vida cotidiana como tal, por lo que cuando surgió el virus, adaptarse no le resultó tan complicado. “Tuve una época en la que por mi enfermedad ni siquiera podía dar abrazos ni acercarme a la gente, y tenía que ir con mascarilla, así que para mí eso ya fue algo normal en su momento”, cuenta.

Y, aunque su vida hoy por hoy es más o menos normal, con precauciones, si en verano reabriesen las discotecas no iría. “Preferiría un festival o una orquesta al aire libre que meterme en un sitio cerrado”, asevera.