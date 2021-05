¿Cómo han abordado otras comunidades la reapertura del ocio nocturno?

Ahora que la hostelería ha visto ampliados sus horarios, que la pandemia se encuentra más o menos contenida en la comunidad gallega y que muchas de las actividades de ocio se han recuperado, el sector de la restauración nocturna clama por sus derechos. ¿Su intención? Reabrir puertas a la mayor brevedad posible para intentar salvar la jornada de verano y lo que queda de año, después de doce meses con cero actividad y, por tanto, con cero ingresos. Y, aunque hay comunidades que ya han hecho efectiva esta reapertura, como Andalucía y Castilla-La Mancha, lo cierto es que se han topado de frente con la oposición del Gobierno estatal, que asegura que la reapertura de discotecas, pubs y salas de actuaciones no es posible, pues “siguen vigentes las medidas que se aprobaron el 14 de agosto en el Consejo Interterritorial”, según aseguró este jueves la ministra Carolina Darias.

Todo este caos de cogobernanza en el que ya no se sabe si son los jueces o los políticos los que tienen la última palabra en el asunto, llega en el momento en que Galicia está comenzando a orquestar sus primeras pruebas piloto para la reapertura del ocio nocturno. ¿Qué sucederá? Solo el tiempo (y la experiencia de otras comunidades) parece tener la respuesta. Mientras tanto, analicemos cómo están organizando la reapertura las demás autonomías, fundamentalmente en las más flexibles: las del levante español.

ANDALUCÍA. Tras la caída del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, comenzó un plan de desescalada por fases al estilo del que tuvo Galicia tras la primera ola, allá por el mes de abril del pasado año. Así, en la primera fase, que se extiende desde el pasado domingo hasta el próximo 31 de mayo, ya se permite esa reapertura prometida de los locales de hostelería nocturna. En concreto, su horario se limita hasta las 2.00 horas de la madrugada, y solo será posible abrir en las zonas que se encuentren en fase uno, dos o tres. Esto es, en todas, menos en aquellas que estén en situación de riesgo máximo, que son una minoría. Además, el número máximo de personas por mesa también se ha visto muy flexibilizado, pasando de cuatro a ocho en interior y de seis a diez en exterior. Asimismo, se permite la operatividad de las pistas de baile en todas las localidades en nivel uno de riesgo, es decir, por debajo de cien de incidencia, siempre y cuando esta esté ubicada en el exterior.

CASTILLA-LA MANCHA. En esta comunidad los pubs y discotecas también pueden abrir puertas, si bien su horario es algo más constreñido, con límite a las 01.00 horas de la madrugada. Aunque los aforos no son demasiado estrictos, ya que casi se recuperan en su totalidad: al 75 % en interiores y al 100 % en exteriores. Esto permitirá también un desahogo económico que les pueda compensar el límite del horario de cierre, de manera que les resulte beneficioso subir las rejas un año más tarde. Además, el número de personas por mesa en la hostelería y, por tanto, también en estos lugares, será de diez, tanto en interiores como en exteriores.

COMUNIDAD VALENCIANA. Ha optado por una solución alternativa. Si bien el ocio nocturno no ha reabierto como tal, si se le ha concedido la posibilidad de operar como locales de restauración diurna, con servicio de bar y cafetería, algo que hasta la fecha no era posible. Todo ello incluso antes del decaimiento del estado de alarma, y es que ya desde el 1 de mayo se les permitió operar con normalidad de 12.00 horas de la mañana a 01.00 horas de la madrugada. Además, por su licencia, aunque no podrán poner en uso las pistas de baile, sí podrán ofrecer actuaciones musicales con DJ incluido.

CATALUÑA. La comunidad es la más cercana a Galicia en forma de atajar este asunto, ya que ha aprobado un plan para poder recuperar el ocio nocturno. Todavía no existe una fecha concreta para su reapertura, pero el protocolo ya está sobre la mesa, con varias cuestiones. En locales con aforo superior a 500 personas será obligatorio contar con algún sistema telemático de venta anticipada y reserva nominativa de las entradas, para facilitar una trazabilidad de los asistentes en caso de que se produzca un brote. En caso de locales con aforo menor, esto será opcional, solo como recomendación. El límite de aforo no es fijo, sino que dependerá de las características y amplitud de cada local. Los sistemas telemáticos tendrán que incorporar información sobre la disponibilidad de aforo, para evitar aglomeraciones en los accesos. En taquilla, también será necesario facilitar los datos de identidad y contacto de cada asistente. La prueba piloto se pondrá en marcha el Sitges el próximo jueves 20 de mayo, con un estudio clínico con 400 personas voluntarias y una carpa con médicos para poder atender a los positivos, en caso de que se detecte alguno.

ASTURIAS. Por el contrario, hay comunidades que ni siquiera se han planteado la reapertura del ocio nocturno, y cuyos mandatarios no prevén que se produzca a lo largo de este año y, mucho menos, de este verano. Es el caso de Asturias.