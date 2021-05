¿Cómo vivieron los gallegos el fin del estado de alarma lejos de su tierra?

El fin del estado de alarma era algo que toda la población esperaba con ansias, pero, especialmente, los más jóvenes, a los que se ha robado un año de su vida de ocio y socialización. Esto es algo innegable de lo que toda la población es consciente y se solidariza con ellos, pero eso no les da derecho a, una vez que les abren la mano para que puedan disfrutar de mayor tiempo de entretenimiento y de más actividades durante más horas, se cojan el brazo y generen situaciones como las vividas el pasado fin de semana en muchas ciudades de España, con las que ponen en riesgo la salud pública de todos.

Ahora bien, no se puede generalizar y, las escenas de jóvenes de fiesta y botellón no fueron iguales en todas las ciudades españolas, también porque en muchas de ellas el final del estado de alarma no significó la caída del toque de queda ni la apertura de la hostelería hasta la madrugada. Veamos las diferencias en algunas de ellas.