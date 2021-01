Compostela adopta medidas que son “dolorosas” por casos peores para cada día que pasa

“No sería responsable si yo no hubiese reconocido esta situación y no lo hubiese dicho con claridad”, reconoció ayer el alcalde de Santiago. Xosé Sánchez Bugallo añadió que “vamos a apoyar y colaborar” con las decisiones adoptadas, aunque “alguna nos duela, como el cierre perimetral solo en el ámbito municipal, o el cierre en la hostelería a las seis de la tarde, en el caso de Compostela, a lo que se suma el no poder consumir en el interior de los locales”.

Bugallo afirmó que era necesario adoptar “nuevas y más estrictas medidas” ante el aumento de contagios por COVID. De hecho, en el área sanitaria de Santiago y Barbanza las cifras indicaban que hay un total de 1.886 pacientes con infección activa, 76 más que 24 horas antes.

En cuanto a hospitalizados por coronavirus, suman ya 99, trece menos que el martes, y seis de ellos permanecen en cuidados intensivos.

Por pruebas PCR fueron confirmados 149 casos, 22 menos que el martes.

Tras informar el presidente Feijóo de las nuevas restricciones en Galicia, el alcalde de Santiago señaló que espera que “desde todos los ámbitos se puedan dictar “medidas de apoyo” que permitan sobrevivir y aguantar” a los sectores económicos más castigados, entre ellos el comercio y la hostelería y restauración.

El regidor recordó, de nuevo, el criterio mantenido sobre este tema: “respetar siempre la opinión de los técnicos a través del Comité Clínico, y apoyar y colaborar con las medidas que dicte la autoridad competente, que por ley, en la situación de emergencia sanitaria en la que estamos, es el conselleiro de Sanidade”.

Seguidamente, mostró su esperanza de que “esas medidas sean suficientes para corregir la tendencia actual de incremento de contagios.

Sánchez Bugallo recordó que las cifras son peores cada día que pasa y destacó “el crecimiento de los datos negativos desde el 5 de enero”.

“Este aumento requiere medidas, y lo que tenemos que hacer todos es actuar de manera responsable y colaborar con las autoridades competentes”, para que las restricciones sean eficaces”, argumentó el regidor.

Volvió a incidir en que “todos somos conscientes de que estas medidas son particularmente dolorosas para determinados sectores”, como el comercio, el turismo o la hostelería, “que ya vienen sufriendo una barbaridad desde lo inicio de la crisis por la pandemia”, por lo que pidió más apoyo para estos sectores.

Bugallo añadió que en cuanto se generalicen las vacunas, “en Santiago y en toda Galicia, vamos a tener un excelente año, con una subida muy importante de visitas”, y apostilló su convencimiento de que 2022, “va a ser un año espectacular desde el punto de vista turístico”.

Ya en su visita a la Cidade da Cultura, que ayer cumplió su décimo aniversario, en declaraciones a los medios, destacó su deseo de que las medidas dictadas ayer desde la Xunta “sean suficientes para corregir la ola que estamos sufriendo”l, y advirtió que el crecimiento de los datos negativos es “mucho más rápido” desde el pasado 5 de enero que entre el 23 de diciembre y el día 4 de este mes.

Ahora, se está a la espera de conocer los datos sobre contagios a partir del 6 de enero, día de Reyes, con numerosas visitas familiares.