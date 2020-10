Confinamiento de dos semanas y media en Gales

PARA REUTILIZAR. Los ciudadanos de Gales (Reino Unido) volverán a confinarse, durante dos semanas y media, a partir del viernes. Así lo anunció ayer su gobierno, que ve en el encierro un “cortafuegos” que implicará el cierre de establecimientos no esenciales y la interrupción de las clases para los cursos superiores de secundaria.

“Se pedirá a todos los ciudadanos de Gales que se queden en casa”, dijo el ministro principal galés, Mark Drakeford, al anunciar una medida “corta” y “drástica” con la que quiere contener esta segunda ola de casos de coronavirus. Gales será así el primer territorio de Europa en decretar de nuevo esta medida. El confinamiento estará en vigor en principio hasta el 9 de noviembre y permitirá, en palabras de Drakeford, “ganar tiempo”. Las autoridades no autorizarán la reunión con personas no convivientes –a excepción de quienes viven solos–, ni dentro ni fuera de los domicilios, y se cerrarán lugares de ocio o templos religiosos, salvo para funerales y bodas. “No hay decisiones fáciles ahora que el virus se extiende rápidamente”, señaló Drakeford, que teme que, sin medidas, el sistema de salud público no pueda gestionar el aumento de los contagios .e.p.