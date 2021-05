O comité clínico que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia provocada pola COVID, vén de acordar o establecemento do nivel máximo de restricións no concello de Lobios. Así mesmo, determinou o nivel alto de restricións nos municipios de Cambados, Vilanova de Arousa, Moraña, Ponte Caldelas, Mos, A Pobra do Caramiñal, Ribeira e Oleiros.