"Consultores covid" recorren los restaurantes con consejos para parar los brotes

Cumplir las medidas higiénico-sanitarias establecidas en la denominada normativa anticovid es fundamental, de ahí que una nueva figura, la de los denominados "consultores covid", visite establecimientos de restauración y ocio para detectar los principales descuidos y sugerir cómo enmendarlos.

De momento tan sólo son cinco los asesores y se les podrá ver por restaurantes, bares y cafeterías de Vigo y alrededores hasta el 31 de agosto, fecha en la que analizarán al detalle los resultados de lo que de momento es una experiencia piloto que comenzó el pasado viernes, que tal vez pueda ser exportable a otras provincias de España y de la que ya se pueden extraer algunas conclusiones.

"La respuesta que estamos teniendo es muy positiva. La gente agradece mucho que les den sugerencias. Aunque la mayoría ya están informados a través de muchos medios, un acercamiento tan directo, con intención de colaborar, es muy positivo", cuenta a Efe Lucía Trabazos, una de los cinco consultores.

Básicamente a lo que se dedican es a hacer recomendaciones a los establecimientos para ayudarles a minimizar los riesgos de contagio en el sector: cómo desinfectar eficientemente las sillas, por qué instruir a los comensales de un restaurante para que eviten que las botellas de vino o agua pasen de mano en mano, o cuál es la importancia del papel de un solo uso en lugar de trapos.

La iniciativa parte de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, que aspira a proporcionar agarraderas a uno de los sectores más castigados por la pandemia, y a la par está también motivada, lógicamente, por las decisiones que las distintas administraciones han ido tomando para frenar la crisis sanitaria.

Cuando se dio a conocer la figura del consultor covid, hubo una peculiar coincidencia.

Mientras César Sánchez Ballesteros, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra, anunciaba la puesta en marcha de los consultores en Pontevedra, el Ministerio de Sanidad comunicaba el cierre de los locales de ocio nocturno en toda España.

"Salvando las distancias, nos sentimos un poco bomberos, apagando fuegos. Surgen noticias casi cada día. Y nosotros estamos muy acostumbrados a cambiar de registro cada día, a adaptarnos", explica Marcos Freijeiro, que es consultor covid, pero también director del hotel Ciudad de Vigo.

Secunda su comentario Sánchez-Ballesteros: "Desgraciadamente, vamos de sorpresa en sorpresa, y ese es uno de los primeros factores que nos está irritando en el sector en general: la falta de comunicación que tiene el Gobierno a la hora de tomar decisiones. Estas decisiones podrían haber sido pactadas, consensuales, se podría haber hablado con el sector y no se les ha preguntado absolutamente para nada".

La consecuencia es que los consultores covid, formados para actuar en locales de ocio nocturno, además de en restaurantes, hoteles y terrazas de todo tipo, han visto que su carga de trabajo ha caído de repente en al menos un tercio.

"¿Que pasa a la una de la madrugada que no haya pasado a las doce o a las once de la noche para obligar a que el ocio nocturno, las terrazas y los bares de copas tengan que cerrar? ¿Qué pasa? ¿Que a las doce no contagiamos nada y la una contagiamos todo?", se pregunta Sánchez-Ballesteros, muy pendiente de que lo que vaya decidiendo la Justicia en ese asunto.

Entretanto, los consultores covid tienen por delante dos semanas para demostrar que la iniciativa de la Federación es lo suficientemente positiva para que sea replicada en otras provincias de España de modo que el sector encuentre cómo transmitir seguridad a los clientes que parecen pensárselo dos veces antes de sentarse en una terraza.

"Ojalá que se extienda porque al fin y al cabo nosotros nos hemos formado en algo que está pasando en este momento. Hemos dedicado horas a formarnos y transmitir ese conocimiento sin ningún tipo de coste a los establecimientos, yo lo veo como algo positivo", opina en su conversación con Efe Freijeiro.

"La gente nos para y nos hace preguntas. Ya no sólo gente de hostelería, a veces gente ve a un consultor covid y dice: 'oye, yo vengo de Murcia, ¿tengo que avisar a alguien de dónde vengo?' Está teniendo una buena acogida", añade.

Suscribe Sánchez-Ballesteros, quien cree que si se involucrasen las instituciones, los consultores Covid podrían suponer una fuente de empleo para gente apuntada en las listas del Sepe con algo de formación sanitaria.

"No hacen falta grandísimos presupuestos para evitar contagios. Creemos que es una tarea un poco de todos. Ojalá hubiese capacidad económica para que todos tuvieran en cada provincia, no cinco, sino 50 personas para hacer esto lo más rápidamente posible, seguro que evitaríamos muchos contagios", señala.

Mientras eso no suceda, los consultores continuarán peinando las zonas de hostelería más transitadas para tratar de conseguir que no aparezca brote alguno de covid en la hostelería pontevedresa que haga todavía más difícil la vida a quienes tratan de sobrevivir en un sector estigmatizado como potencial fuente de contagios.

"Van pasando los días y la gente va entendiendo cuál es nuestra misión y, obviamente, nos ven como colaboradores. Cada día es un poco mejor", cierra esperanzado Freijeiro. EFE

