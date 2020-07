Sanidade cierra cinco días A Mariña por el brote que acumula 106 positivos

“Se considera necesario en este momento aumentar los niveles de exigencia en el distrito sanitario de A Mariña para mejorar el pronóstico y adelantarnos a la posibilidad de un crecimiento exponencial”, argumentó el conselleiro, que explicó que se hará una “evaluación diaria” de los datos durante esos cinco días. Transcurrido ese periodo se evaluará si se prorroga o no.

Almuiña indicó que la decisión se tomó, de acuerdo con los técnicos del Ministerio de Sanidad, tras el incremento de casos de los últimos días, pero los responsables gallegos consideran que no hay una transmisión comunitaria, puesto que los positivos tienen “una relación clara” y están “casi todos” en el mismo ayuntamiento, que es el de Burela.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que no le va a temblar el pulso para “tomar todas las decisiones necesarias” para proteger la salud de los gallegos, al igual que durante el confinamiento. “No nos tembló el pulso y no nos va a temblar ahora”, afirmó, porque “la prioridad número uno es la salud pública” y “cuando tengamos que tomar decisiones, las tomaremos”, añadió. Feijóo insitió en que la Xunta no va a “dudar” ni “circunvalar” el problema, sino que adoptará las decisiones necesarias en cada momento.

GONZALO CABALLERO. El secretario general del PSdeG y candidato a la presidencia de la Xunta, consideró ayer que al actual jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, “se le ha ido de las manos” el brote de coronavirus detectado en la comarca lucense de A Mariña. “Los números van a crecer a lo largo de los próximos días de una forma que nos preocupa”, declaró Caballero ayer a los medios de comunicación, y opinó que el Gobierno gallego ha actuado “con retraso” para atajar ese rebrote y prevenir la expansión de la pandemia. El líder socialista criticó además la falta de información facilitada por la Administración autonómica a los ayuntamientos y entidades locales, con las que la Xunta “no se puso en contacto” para intervenir de forma adecuada ante estos nuevos casos de covid-19. El PSdeG decidió ayer suspender los mítines en la provincia de Lugo, en la que limitará la actividad a paseos y comparecencias.

ANA PONTÓN. La candidata del BNG a la Xunta , aseguró ayer que Feijóo “se esconde detrás” del conselleiro de Sanidad y exigió “un protocolo claro” tras el rebrote en A Mariña. En un acto en Ferrol, mostró su preocupación por la situación y lanzó un mensaje de ánimo a los afectados. “El candidato del PP está respondiendo desde la irresponsabilidad”, estimó. La dirigente nacionalista reprochó la “improvisación” del mandatario en esta problemática. Así, sostuvo que permaneció “cuatro meses” realizando “comparecencias propagandísticas televisivas para atribuirse méritos que le correspondían al conjunto” de la población. A su juicio, “ahora que tiene todas las competencias y hay un problema en A Mariña no comparece y manda al conselleiro”.

GÓMEZ REINO. El líder de Galicia En Común-Anova Mareas la presidencia de la Xunta, exigió la “transparencia” a Feijóo, ante el rebrote de covid-19 en A Mariña. Así lo dijo ayer en el mitin e Vigo. En concreto, Gómez-Reino demandó “transparencia, apoyos y medios” para la ciudadanía de A Mariña por parte de un Gobierno gallego presidido por Feijóo, a quien el candidato de la alianza de izquierdas recordó que estas elecciones se celebran por “sus intereses electorales”. En este sentido, solicitó a Feijóo que “deje de hacer política partidista con la salud de los gallegos y con la gente de A Mariña” y que “de una vez por todas dé la cara” ante una situación “que se podría haber evitado”.

PANCHO CASAL. El candidato de Marea Galeguista a la Presidencia de la Xunta, Pancho Casal, aseguró ayer en Padrón (A Coruña) que “no se puede celebrar unas elecciones sin garantías democráticas”, en alusión al número de personas que se encuentran en cuarentena por los rebrotes de A Mariña. “El derecho al sufragio universal es un derecho fundamental que no se le puede retirar a nadie”, indicó Casal, que solicitó al presidente de la Xunta, que diga exactamente cuántas personas están confinadas.