¿Cuánto puede durar la cuarentena del contacto de un positivo COVID?

En estos tiempos inciertos, la mayoría conoce a alguien que ha estado en cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo, eso en el caso de que no lo haya sido uno mismo. Sin embargo, todavía existe mucho desconocimiento sobre la duración de estas cuarentenas.

Las medidas preventivas y de higiene que se tienen que respetar son bien conocidas por todos. El lavado de manos, la mascarilla, la distancia social y la desinfección de las superficies. Cuando una persona da positivo en COVID su seguimiento es realizado por el Sergas. La cuarentena de un caso activo que no requiere ingreso hospitalario se hará en su domicilio, en la mayoría de los casos, aunque existe la posibilidad de solicitar seguirla fuera de él por la imposibilidad de aislarse totalmente de los convivientes con él.

Si es sintomático, su aislamiento durará hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. En los casos asintomáticos el aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico, es decir, desde la PCR con resultado positivo.

En todos los casos de contagiados su seguimiento lo realiza el Sistema Galego de Saúde, nunca los rastreadores, que solamente con los contactos de estos. Además, cabe destacar que si estas personas en aislamiento preventivo da positivo en algún momento, su control y seguimiento dejará de ser labor de rastreadores para pasar a ser de un médico.

Pero ¿qué pasa con los contactos de los positivos y sus cuarentenas? ¿Duran lo mismo? No, en estos casos existe más posibilidades en la duración del aislamiento, un abanico mucho más amplio que, en algunas circunstancias, se pueden ‘eternizar’ aislados en su casa.

La primera posibilidad es que el aislado sea contacto estrecho pero no conviviente con el positivo. Podría ser el caso de un compañero de trabajo, por ejemplo. Su cuarentena comienza a contar el día siguiente del último contacto con el contagiado, y puede durar entre 10 y 14 días. Lo más habitual en Galicia es que le hagan mínimo una PCR. Pero un detalle fundamental a tener en cuenta es que para que el proceso dure solo 10 días es necesaria una PCR negativa en el día 9 o 10 de aislamiento. En el caso de que el test se haga antes o no se haga, la cuarentena pasa a durar 14.

La segunda posibilidad es un contacto conviviente con el caso confirmado. Si resulta imposible guardar las medidas de aislamiento hará la misma cuarentena que el positivo y, cuando este sea dado de alta, el contacto añadirá 10 días más sin salir de casa. También en este caso si le realizan una PCR en el 9º o 10º día de estos diez añadidos y da negativo el 11º día podrá hacer vida normal, si no se la hacen, 4 jornadas más. Si son convivientes pero es posible guardar el aislamiento del contagiado con el resto totalmente, su cuarentena será como el primer caso, el del contacto no conviviente.

Es el caso de los contactos convivientes los que pueden ver como su aislamiento se alarga más de lo normal. Pongamos unos ejemplos para entenderlo mejor. Un niño de dos años que da positivo y la madre o el padre se encarga de cuidarlo porque no pueden meterlo en una habitación solo. Cuando al niño le den el alta el adulto deberá estar 10 días más (mínimo) de cuarentena.

U otro más extremo pero que no es tan raro: una familia de cuatro miembros que vive en un piso con un solo baño. Da positivo un miembro, el resto estarán los 10 días del contagiado y 10 más, pero en medio de la cuarentena da positivo el segundo miembro y comienza su propio periodo de 10 días aislado. Los dos restantes vuelven a empezar, esos diez días y 10 más desde el alta. Y, mientras tanto, PCR y un tercer miembro es caso confirmado. Él vuelve a comenzar con la cuenta pero el último de la familia, que solo es contacto, entra de nuevo en el círculo y deberá estar sin salir de casa lo mismo y 10 jornadas más desde que le den de alta a esta tercera persona. Y esto si le realizan una PCR en el 9º o 10º día y da negativa, si no se la hacen, añade 4 más. Cuando finalice todo el proceso habrá estado unos 40 días encerrado en casa solo por ser contacto estrecho de contagiados. Una eternidad.