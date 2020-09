De la necesidad, virtud: el CIFP Ferrolterra fabrica sus propias mamparas

Santiago. “Estamos más o menos como todos, preparándonos para la semana que viene”, dice Enrique Pazo, director del CIFP Ferrolterra. Pero tienen una gran ventaja, y es que, donde no pueden asegurar la distancia de metro y medio, ellos mismos se fabrican sus mamparas. Compraron el material y las hacen en el departamento de Carpintería. En este momento ya tienen 100 y el miércoles que viene, inicio de curso, esperan tener las 170 que precisan. “Incluso hay algún centro de la comarca que nos las está pidiendo y si tenemos tiempo las haremos”, asegura con orgullo.

Compraron las planchas, que miden 2x1 metros y una plegadora. Además, tienen una máquina de control numérico e incluso le graban el logo del centro a cada una. Son los propios profesores los que las producen y asegura su director que lo hacen con cierta rapidez.

De hecho, dos centros escolares de la zona quedaron de ir a verlas hoy mismo. Por un lado para encargarlas, si pueden, y también para ver cómo es el modelo. “Hay muchos institutos que no saben ni dónde adquirirlas. Pero nosotros tenemos mucho contacto con empresas porque tenemos 7 familias profesionales de industria”, explica.

Por otro lado, continúan habilitando espacios para conseguir el metro y medio de distancia. Tiraron algún despacho que no era imprescindible y alguna máquina o maqueta que no se utiliza hasta los tres últimos meses del curso, las guardaron en el almacén. “No hay mal que por bien no venga”, manifiesta Pazo, “es como el desván de una casa; cuando vas a verlo te preguntas por qué habrás guardado alguna cosa 15 años”. También tiraron algún panel sandwich que separaba la teoría de la práctica. “Cuando toca la teoría, quitamos el panel y ampliamos pupitres, y cuando toca práctica, los amontonamos para dar espacio al taller”, explica. También están ganando en ventilación, ya que muchos paneles tapaban las ventanas. Además, este curso tendrán guardias de pasillo, para vigilar distancias y mascarillas, no solo de recreo y bibliotecas. C. BARBA