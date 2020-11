Desaconsejan cenas de no convivientes en Nadal

RECOMENDACIONES. El Colegio de Médicos de Ourense recomendó no celebrar estas Navidades cenas y comidas entre personas que no sean “convivientes habituales” pese al descenso del número de contagios tras advertir del “riesgo” de infección. “Un contagio no es solo una mala noticia para el que lo sufre, lo es también para su entorno familiar y social y para toda la comunidad”, proclamó a escasas semanas de las fiestas navideñas esta organización colegial, quien aboga por no celebrar este año las comidas y cenas familiares. En una carta abierta, el colegio ha recomendado no celebrar comidas y cenas “con no convivientes” con el objeto de “frenar” los posibles repuntes del inicio del año, y realizar la mayor parte de actividades posibles al aire libre y con las medidas de protección. En este sentido, el colegio ha advertido de que “por mucho que mejoren las cifras de contagios y hospitalizados”, el virus sigue presente, por lo que esta entidad ha abogado por la necesidad de “evitar” un nuevo repunte en enero y febrero a la espera de la llegada y administración de las vacunas. Más flexible se muestra el colegio con la celebración de actividades al aire libre, siempre que se adopten “las necesarias medidas de protección”.