“Después de lo que viví en el hospital, me emocionó poner la vacuna”

El enfermero compostelano Pablo Souto fue uno de los sanitarios que se vacunaron ayer en el CHUS y narra su satisfacción por vacunarse tras lo vivido con el COVID en el hospital: “La verdad es que me emocioné; es la luz al final del túnel, aunque éste sea aún muy largo”. Este joven compostelano, de 26 años, comenzó a trabajar hace un lustro en el hospital Clínico de Santiago, y con la pandemia ha tenido que sortear distintas olas de la enfermedad. La primera, en el servicio de Medicina Preventiva y esta, ya tercera, en el de Urgencias.

“Cuando recibí el mensaje de que me iban a vacunar contra el COVID sentí sensaciones encontradas entre nervios y expectación. Y ya en el momento una gran emoción porque es la única forma de acabar con este terrible virus”, confiesa. Asegura que siempre estuvo seguro de querer vacunarse. “Desde el minuto uno quería que me inocularan, aunque aún nos queda mucho”. Dice que siente una pequeña molestia en la zona donde le pincharon, “pero igual que cuando me ponen otra inyección. No duele nada”, asegura a la vez que anima a toda la población a vacunarse contra el coronavirus.

Aún le falta una segunda dosis, que le pondrán dentro de tres semanas, pero sabe que tanto ahora como después deberá seguir manteniendo las normas sanitarias de seguridad: higiene de manos, mascarilla y distancia. “Hasta que haya una vacunación masiva, de entre el 60 y el 70 % de la población al menos, no se puede decir que estemos inmunizados contra el coronavirus”, argumenta. Pablo quiere lanzar el mensaje de que “nadie deje de vacunarse. Es la única arma que tenemos para derrotar a este virus”.

Subraya que “bajar la guardia es algo impensable si queremos superar lo que nos viene encima”. Y es que no duda en que debemos afrontar aún semanas, sino meses, muy duros.

Ha tenido que hacer PCR a pacientes con sospecha de COVID en sus domicilios, y en Urgencias estar con usuarios que sabían que podrían acabar en planta o, en el peor de los casos, en la uci. Por eso, sabe que cuidarse por uno y por los demás es lo que toca, “sí o sí, sin excusas”.