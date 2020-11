El 59,9% de españoles empeoró su imagen del Gobierno tras el covid

La mala imagen que ha dado el Gobierno para atajar esta crisis, la buena respuesta por parte de sanitarios y agentes policiales y la preocupación respecto a si la pandemia se extienderá mucho tiempo son las principales conclusiones extraídas de la encuesta ‘Efectos y consecuencias del coronavirus’, publicada ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En ella, se preguntaba a una muestra de 2.861 españoles sobre la evolución del covid en el país, y el 58,4 por ciento manifestó la convicción de que podían ser ellos mismos una de las miles de víctimas mortales que se notifican día tras día.

Sin embargo, llama la atención que, pese a estar elaborada entre el 23 y el 31 de octubre (plena segunda ola), la mayor parte de encuestados considera que el covid no ha afectado en gran medida a su salud mental, ya que nunca se sintieron solos ni deprimidos.

Finalmente, por lo que respecta al teletrabajo, muchos (62,6%) de los que han comenzado a realizarlo (un 36,6%) apuestan por continuar con él tras esta fatídica etapa, pese a que una gran parte (39,1%) confiesa que trabajan más en casa que en sus centros de trabajo habituales.

DESPLOME DE CONFIANZA EN los políticos Y LOS MEDIOS. Comenzando por la valoración de la población española sobre los agentes implicados en esta crisis, cabe resaltar que, durante la pandemia se agravó la mala opinión que ya existía sobre los gobiernos, de toda índole territorial: el 59,9% de los encuestados empeoró su consideración sobre el Gobierno de España; el 47,1% sobre el autonómico; el 34,9% sobre el de su ciudad; y el 37,5% sobre la UE. Tampoco los medios de comunicación, cuya credibilidad ya estaba mermada, salen bien parados, con un 47,7% de encuestados con opinión negativa sobre ellos.

SANITARIOS Y POLICÍAS SALEN BENEFICIADOS. Por el contrario, entre los colectivos que han salido reforzados de estos meses se encuentran los sanitarios, sobre los que mejoró la opinión del 49,4% de los encuestados; el ejército, con un 52 por ciento a favor; los profesores, con un 54,6%; y las ONG, con un 60,5%. También tienen en estima a todos los cuerpos de seguridad del Estado: Policía Nacional (54,8%), Autonómica (35,3%), Municipal (50%) y Guardia Civil (54,8%).

INQUIETUD POR LAS CONSECUENCIAS FÍSICAS Y ECONÓMICAS. La amplia mayoría de españoles (55,1%), se muestra muy preocupado por la actual situación del virus en el país y, el 38,4%, bastante. Es decir, casi la totalidad de la población (93,5%) está inquieta por esta razón. En concreto, lo que más preocupa al 29,2% son los efectos sobre la salud física que pueda acarrear, mientras que al 21,2% le preocupa más la crisis económica y laboral, y solo a un 17,5% los efectos sobre la salud mental. Un 31,2% manifiestan sentir incertidumbre ante ambas cosas.

sin EXCESIVA PREOCUPACIÓN por LA SALUD MENTAL. Observando los resultados de la encuesta del CIS, también llama poderosamente la atención el hecho de que, pese a que España es el país más afectado de Europa, gran parte de los encuestados confiesa haber estado mentalmente tranquilo.

Así, pese a que un 57,5% sintió temor a enfermar, un 41,9% no. Incluso un 75,8% confesó no haber tenido que lamentar la muerte de ningún familiar y un 61,9% dijo no haber tenido preocupación por el empleo.

En esta línea, el 65,8% de la población asegura no haberse sentido nunca solo y el 26% afirma no haber estado nunca deprimido durante la pandemia; el 42,7% dijo no haber estado nunca enfadado.