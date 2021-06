El 62% de españoles seguirá llevando mascarilla en transportes públicos, hospitales y en temporada de gripe y alergias

El 62 por ciento de los españoles seguirá llevando mascarilla transportes públicos, hospitales y en temporada de gripe y alergias, según el estudio 'Tendencias Cofares. Un año de COVID-19 (III): Hábitos sobre el uso de la mascarilla', impulsado por Cofares con el objetivo de conocer si se seguirán utilizando las mascarillas cuando ya no sean obligatorias, así como sus preferencias.

En la anterior edición, 'Encuesta de hábitos de protección ante la Covid-19', publicada en octubre de 2020, ya quedó de manifiesto que el 67 por ciento de los españoles se había adaptado bien a la utilización de la mascarilla tras la irrupción de la pandemia provocada por la Covid-19.

En este sentido, por rango de edad, eran las generaciones más jóvenes las que se habían adaptado más rápido o no habían tenido problemas para ello. Así lo aseguraba el 74,2 por ciento de los encuestados de la 'Generación Z' (18-25 años), el 67,3 por ciento de los 'millennials' (26-35 años), el 60,7 por ciento de la 'Generación X' (36-55 años) y el 65 por ciento de los 'boomers' (más de 55 años).

Preguntados por el tipo de mascarilla que prefieren usar, los encuestados tienen claro que son las mascarillas FFP2 y las quirúrgicas frente a las de tela. En concreto, el 41,5 por ciento de los españoles opta por las FFP2, mientras que el 37 por ciento se decanta por las quirúrgicas.

En último lugar, se sitúan las mascarillas de tela (21,5%) que, además de no ser artículos sanitarios, no cuentan con las garantías necesarias de protección frente al coronavirus. Unas cifras que no sorprenden teniendo en cuenta los datos de suministros de mascarillas proporcionados por Cofares, ya que tan solo en diciembre de 2020 y enero de 2021, el suministro a farmacias de mascarillas FFP2 creció un 62 por ciento y el de quirúrgicas un 1.400 por ciento respecto al año anterior.

Por comunidades autónomas, destacan la Región de Murcia y la Comunidad Valencia como las zonas que mayor preferencia de uso tienen por las mascarillas FFP2 (54,3% y 53,4%, respectivamente). Muy cerca de estos datos se encuentran Cantabria, con un 50 por ciento, Extremadura, con un 48,1 por ciento, y Andalucía, con un 46,8 por ciento. Efe