El médico contestatario con el covid-19 abandona su lucha y se da “por vencido”

El médico Alejandro Sousa, especialista en urología en el Hospital de Monforte, saltó a los titulares de prensa a finales de julio pasado por un vídeo colgado en Youtube en el que aseguraba que un 50 % de los test PCR son falsos positivos, cuestionaba la eficacia de las vacunas y de la tecnología 5G. También en una reciente conferencia en Lugo, con la médica de familia Natalia Prego, abanderada de Médicos por la verdad, puso en duda la eficacia de las mascarillas y otras cuestiones que van en contra de los protocolos fijados por las autoridad sanitaria.

Los diferentes episodios posicionándose en contra de la realidad oficial del coronavirus protagonizados por este médico lo colocaron en la diana de las organizaciones médicas. De hecho, tanto él, como su colega de profesión, la médica pontevedresa Natalia Prego, están bajo la lupa del comité deontológico del Colegio de Médicos de Lugo y su equivalente en el de Pontevedra, valoran la toma de medidas en el caso de Sousa y en el de Prego le han abierto un expediente, sin conclusión hasta la fecha. El pasado fin de semana, también el Consello Galego de Colexios Médicos advirtió que denunciaría ante la Fiscalía a los “negacionistas”.

TIRA LA TOALLA. Ahora, en unas reflexiones hechas a este diario, explica que le da igual haber destruido su carrera. “Tengo ya casi 60 años y realmente no he dudado en tirarla por la borda. Me da igual ver las intencionadas mentiras de los telediarios nacionales. Estaba dispuesto incluso a poner en riesgo mi trabajo y que me suspendiesen de empleo y sueldo por sostener todo aquello en lo que creo”, asegura.

Subraya que la presión mediática y personal ha sido mucha, “pero no puedo aguantar más el dolor que le estoy causando a mis seres queridos”. Reconoce que la familia ha podido más que sus convicciones.

“Con mis declaraciones he tratado que la gente no este totalmente atemorizada con rebrotes, confinamientos y mascarillas. Por no hablar de la destrucción total de la economía que nos llevará a todos a la ruina de nuestras tiendas, bares y empresas pequeñas y medianas”, afirma el médico monfortino.

PERSONAL DE RIESGO. “No digo que debamos actuar sin precauciones básicas y razonables, sobre todo las personas de riesgo y el personal sanitario. Solo digo que otra realidad es posible, otros países lo han demostrado. No dejes que intenten cagarte de miedo vendiéndote cada PCR+ como un enfermo más. Mira el gráfico de los diagnósticos de covid-19 y la mortalidad y compara la que hubo con el primer brote y la actual. Son datos del Ministerio de Sanidad del 11 de agosto y no me los estoy inventando”, añade.

Pide ahora a la gente que reflexione y actúe de forma prudente, “yo me rindo”. Y subraya: “Abandono desde ahora la lucha pública. Aunque personalmente ya pasé la enfermedad, tengo inmunidad, estoy sano y no puedo contagiar a nadie me pondré la mascarilla como el que más. Es mi obligación como sanitario aunque sea ilógico desde el punto de vista científico. Una persona curada de una enfermedad viral respiratoria simplemente no contagia”.

VIVIR SIN MIEDO. Prosigue el médico monfortino confiando que la realidad poscovid “no llegue a ser como la que están queriendo crear a base de atemorizar a la población con un estado de alarma, que a fecha de hoy, dice, no se corresponde con la realidad. Piensa y decide como quieres vivir. Con prudencia y tranquilidad o muerto de miedo y buscando criminales en cada persona que ves sin mascarilla”, comenta.

Concluye el urólogo del hospital de Lemos remarcado que sus “actuaciones e intención” han sido siempre “creyendo que hacia el bien a la comunidad”. “Sin embargo –prosigue– le he hecho daño a los únicos que me importan en la vida y por ellos me retiro. No pido perdón por nada de lo que he dicho, creo que cada palabra está sustentada con datos y solo daría explicaciones a mis colegas si algo se hubiese mal entendido y eso hubiese molestado a alguien”. Quiere dejar claro que nunca ha sido “un negacionista” y de hecho él se contagió de covid-19 y, tras estar ingresado en Monfortino y Lugo, lo superó.

LOS TEST RÁPIDOS. Sobre este sistema de detección, el propio Ministerio de Sanidad reconoce en su página web, en respuesta a la pregunta de un ciudadano, “lo que estos test no hacen es diagnosticar la enfermedad llamada covid-19, ni permitirle saber si es o no contagioso. Hay personas infectadas, especialmente en los primeros días, que aún no tienen defensas y dan negativo en este test. Tampoco todas las personas con defensas dan positivo, sobre todo si sus niveles de defensas son bajos. Podría haber también casos en los que el test fuese positivo por error (son herramientas recién fabricadas y aunque las hemos probado antes de iniciar el estudio los datos no excluyen esa posibilidad). Hay que recordar también que este virus es muy nuevo, y todavía no entendemos bien cómo se comporta nuestro cuerpo frente a él”. Por estas razones, “estos test no se recomiendan aún para diagnóstico clínico”, concluye.