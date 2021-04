El Nolotil puede causar trombos en mayor medida que la vacuna

“Anteayer estaba convocado para vacunarme e iba con la idea de pedirle a la enfermera que me pinchó y me puso la vacuna la marca de la farmacéutica que me estaba poniendo”, nos cuenta José María Viñas, un hombre de mediana edad al que han inoculado, probablemente, con AstraZeneca. “Llegué allí y, con el nerviosismo, me olvidé, me fui sin hacerle la pregunta y, en verdad, me da igual qué vacuna me pusiesen”, se muestra completamente calmado y seguro. “Lo que sí sé es que dentro de 21 días me tendrían que poner la segunda”, nos dice.

Al decirle que probablemente le hubiesen inoculado AstraZeneca, el hombre afirma que, de ser así, “no tengo inconveniente”. “Yo creo que los mecanismos de supervisión de los medicamentos, tanto a nivel europeo como español, están bien organizados”, confía.

Le preguntamos sobre el fármaco Nolotil. “Hace muchos años lo consumí cuando tenía un dolor insoportable de muelas, que me dolía día y noche, y lo tomaba en ampollas, para que hiciera efecto más rápidamente”, recuerda José María, que, fuera de eso, “nunca tomé pastillas”.

Al hombre le gusta estar informado y “lee muy puntillosamente los informes que vienen con el medicamento”, pero confiesa que cada día le cuesta más, porque “ocupan más extensión, folios enteros, y si miro cada efecto secundario no tomaría ningún medicamento”. Ahora, opta por “confiar en lo que me da la farmacéutica”. Es de la opinión popular de que “la vida mata y, si estamos vivos, es de milagro”, se ríe.

“Confío en que todo el mundo hace las cosas bien, aunque no siempre es verdad, porque errores los cometemos todos”, indica. Así, se muestra convencido de que “dejaría que se la pusiese mi familia”.