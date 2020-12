El plan de rescate de 4.200 millones para la hostelería aún no convence al sector

Con varias semanas de retraso, el Gobierno dio ayer luz verde a un paquete de medidas de apoyo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio, que incluye una rebaja de los alquileres y ayudas fiscales. Un "ambicioso" plan, según la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, con un impacto estimado de unos 4.220 millones de euros que sigue sin convencer a los profesionales, muy críticos.

Como muestra, Hostelería de España lo calificó de "insuficiente" e insiste en que se necesitan ayudas directas a fondo perdido como las aprobadas en otros países europeos. El ocio nocturno va todavía más allá y habla de “burla y “tomadura de pelo”. Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera el plan “un nuevo canto de sirena”, ya “llega tarde, es escaso y sin ayudas directas a los sectores afectados” y creen que va a dejar fuera “a muchos autónomos que necesitan esta ayudas.

Tras aprobarse la medida en Consejo de Ministros, Marí Jesús Montero indicó que estos sectores merecen una especial protección debido a su impacto en la economía y en el empleo hasta que puedan recuperar su actividad con normalidad. Según sus cálculos, habrá cerca de 2.000 millones de euros en ayudas mediante la reducción de los alquileres, la exención en el pago de las cuotas a la Seguridad Social por sus trabajadores y rebajas fiscales. Y otros 2.000 millones en apoyos a través de "moratorias en los pagos y alivios en las cargas financieras que tienen que soportar" las empresas. Explicó que el Gobierno de España no puede entregar un "cheque" a los miles de negocios por todo el país, pero insistió en que las medidas aprobadas hoy son "una forma de expresar" esas ayudas directas que reclaman los empresarios.

El decreto ley especifica que en el caso de los locales comerciales propiedad de "grandes tenedores" –aquellos con más de diez inmuebles– se obligará a los dueños a rebajar en un 50 % la renta al negocio mientras esté vigente el estado de alarma en caso de que la negociación entre ambas partes no haya fructificado. La medida está previsto que beneficie a 190.000 empresas: 33.000 vinculadas al sector turístico y 157.000 locales comerciales, según datos oficiales. En el caso de quienes cuentan con menos de 10 inmuebles, el Ejecutivo creará un "incentivo fiscal" que permitirá a estos propietarios desgravarse toda la cuantía que rebajen en la renta del inquilino y que, por tanto, dejen de percibir. “Esta rebaja podrá computar como gasto deducible en el IRPF durante el primer trimestre de 2021", precisó Montero. Además, se da el OK al aplazamiento de impuestos de pymes y autónomos en sus declaraciones de liquidación y autoliquidación hasta un máximo de 30.000 euros, lo que en la práctica les permitirá "no tener que pagar en abril y aplazarlo hasta octubre". También habrá una reducción de la tributación en el sistema de módulos del IRPF, que en el caso de quienes trabajen en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio alcanzará el 35 %.