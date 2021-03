O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, comparece este mediodía diante dos medios de comunicación para analizar a situación da pandemia do COVID en Galicia, e as decisións adoptadas onte na reunión do comité clínico. Acompáñano na rolda de prensa o secretario xeral técnico, Alberto Fuentes Losada, a directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, e o xerente do Sergas, José Flores.