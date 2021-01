En jaque los carnavales y la Semana Santa

daños colaterales. Por segundo año consecutivo, la crisis sanitaria del coronavirus va a impedir la celebración de las procesiones de Semana Santa o los pasacalles de los carnavales, y obliga a cancelar la Feria de Abril de Sevilla o las Fallas de Valencia. El auge de contagios por la tercera ola de la pandemia llevó a administraciones y entidades a suspender eventos previstos para los próximos meses, como ocurrió el pasado año, si bien en 2020 tuvo que hacerse a última hora. No ocurrió con los carnavales, que no se celebrarán este año pero sí tuvieron lugar el pasado. Fueron en febrero y aún no había estallado la pandemia en España ni, por tanto, se había decretado el estado de alarma, que encerró a los españoles en sus casas el 14 de marzo de 2020. Localidades como Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Águilas (Murcia) han decidido esperar un año más para poder combatir el coronavirus y poder disfrutarlos de una forma absolutamente segura en 2022. Este año, no habrá pasacalles ni desfiles en los tres carnavales declarados de interés turístico internacional: Tenerife, Cádiz y Águilas (Murcia). Sin embargo, en Canarias seguirán manteniendo la ilusión a través de actividades virtuales como, por ejemplo, la elección del cartel oficial o de la mejor orquesta. efe