“En menos de quince días casi me dan las dos dosis de vacuna de AstraZeneca”

“En 19 días me iban a poner las dos dosis de AstraZeneca”. Este es el testimonio de José Villar Couto, un vecino del área de Santiago que había sido vacunado el 4 de mayo con la primera dosis de vacuna de la farmacéutica anglosueca, la que le correspondía por rango de edad: 60 años. Acudió a la Cidade da Cultura, donde había sido citado en la Sala Eisenman, y su impresión fue muy buena: “Lo tenían todo muy bien montado, sin aglomeraciones ni nada”.

Si a eso le sumamos que en su caso no se produjo ningún efecto secundario tras la inoculación de la primera dosis, ni tan siquiera síntomas leves, José Villar se fue de allí con muy buena sensación.

Sin embargo, pronto llegó su descontento. Tan solo 15 días habían pasado desde su primer pinchazo y ya recibió el 19 de mayo en su móvil otro SMS del Sergas para que se presentara al segundo. “A mí ya me extrañó”, comenta, por lo que decidió llamar al teléfono del información del coronavirus. “La operadora que me atendió me dijo que me presentara igualmente”, explica, así que, tal y como le señalaba el mensaje, este domingo 23 se presentó allí.

“Enseño el código QR al del 112 que estaba en la puerta, entro a la primera ATS que está libre y esta me dice que me siente y que me prepare, que me va a vacunar, que me saque la chaqueta y todo para dejar libre el brazo”, explica, y todo eso “así sin identificarme”. Fue entonces cuando José le dijo lo que sucedía y la enfermera paró el proceso.

“Si yo llego a seguir las indicaciones tanto del teléfono de información sobre el coronavirus como del QR que me mandaron para ir a ponerme la segunda dosis, yo estaría ahora vacunado al completo, con la segunda pauta de AstraZeneca recibida en menos de quince días”, asegura.

CONCIENCIAR PARA EVITAR QUE VUELVA A SUCEDER. “Cuando sucedió esto yo pedí hablar con un responsable para que me explicase qué había pasado y me dijo que había sido un error”, indica.

“Yo les dije que tenían que mirarlo, porque si una persona viene aquí y se fía de sus indicaciones, sale vacunada completamente, y con estas cosas debería tenerse más cuidado e identificar por lo menos a todo el mundo que llegue, comprobando que tiene la vacuna en regla, el día que la recibió y si ya pasó el plazo correspondiente”, sugiere.

Ahora José tendrá que esperar hasta que le vuelvan a citar en el mes de agosto, que es cuando realmente le corresponde. Aunque se siente “afortunado” por haber identificado el error, también afirma estar “indignado”, porque “quiero que se tomen otras medidas y no se coja la cosa tan a la ligera”.

RESPUESTA DESDE EL SERGAS. Fuentes sanitarias consultadas por EL CORREO GALLEGO afirmaron que este es “un hecho aislado” y que “probablemente se haya debido a un error informático en la citación”. Aseguran que “todas las enfermeras que están detrás del proceso de vacunación están trabajando con gran ímpetu para que no se produzcan estos percances”.

Afirman que se trata de uno entre miles y miles de personas citadas, por lo que no tiene mayor trascendencia, pero que, igualmente, se mirará y velará para que no vuelva a ocurrir.