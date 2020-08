“Esta medida puede ser una buena ocasión para dejar de fumar”

Como neumólogo, ¿cuál es su valoración de la medida adoptada ayer por la Xunta de prohibir fumar en los espacios públicos si no hay distancia de seguridad?

Considero que es una medida acertada y que venía siendo muy demandada por los médicos y las sociedades científicas. Con ella, por un lado estamos evitando que el fumador a la hora de llevarse el pitillo a la boca se toque la cara y la mascarilla pudiendo contagiarse a si mismo. Así como, se evita que el propio humo del fumador transmita las partículas víricas al resto de personas que estén a su alrededor. Por lo tanto, es una medida necesaria y un complemento más para evitar la transmisión del coronavirus.

¿Se emiten más partículas de este tipo al fumar que con una exhalación normal?

Efectivamente, la exhalación del humo hace que se transmitan con mayor facilidad las partículas víricas por la velocidad. Es decir, yo al exhalar el humo del tabaco lo hago con una velocidad mayor que al estar hablando, realmente es como si tosiera o estornudara. De modo que la velocidad de transmisión de las partículas es mayor y la distancia debería ser mayor también.

Además el propio humo del tabaco tiene más de 4.000 sustancias tóxicas que producen daños en las personas que están en ese entorno, asi que no es solo una medida que ayude a parar la transmisión del virus, sino que por otro lado protege a los fumadores pasivos.

¿Qué le diría a los fumadores disgustados con esta decisión?

Pues que deben verlo como una oportunidad para dejar de fumar. Los fumadores pueden aprovechar esta situación derivada de la pandemia este puede ser un buen momento para hacerlo. El hecho de que se reduzca el espacio para fumar es también una buena ocasión para realizar un intento serio de dejarlo. Porque evidentemente covid y tabaco van de la mano. de tal modo, que se asocia el tabaco a un mayor número de ingresos en uci y mayor probabilidad de muerte por covid. Hay que recordar que el tabaco disminuye las defensas y por lo tanto favorece una mayor gravedad por esta enfermedad.

¿Debería ser esta una medida temporal para superar la situación generada por el virus o, por lo contrario debería permanecer posteriormente en vigor?

Yo creo que debería permanecer en vigor, porque esta medida no protege a la población únicamente frente al coronavirus, sino que lo hace también con las más de 4.000 sustancias tóxicas que contiene el tabaco. Es muy placentero estar en una terraza –ahora en verano– disfrutando de las vistas y poder respirar un aire limpio, no podemos olvidar que el humo del tabaco es un agente contaminante que empeora la salud de los no fumadores. Por ello creo que debemos aprovechar la necesidad coyuntural de tomar esta medida para hacerla permanente en el tiempo.

¿Cree que deben ir por el mismo camino en este respecto el resto de comunidades?

Yo como neumólogo quiero felicitar a la iniciativa del Gobierno gallego, nosotros desde la Sociedad Española de Neumología llevábamos ya un tiempo comentando y demandando que se tomaran este tipo de restricciones en los espacios públicos. Ahora sería muy importante que el resto de comunidades se sumen a ella, muy importante. No sólo ahora con el coronavirus, sino también más adelante para proteger a la población pasiva, porque esto va a favor de nuestra salud. Un porcentaje considerable de las personas que padecen enfermedades respiratorias son fumadores pasivos. De modo que no es solo evitar la transmisión del covid, sino que establecer esta medida de forma permanente protegería a todos los fumadores pasivos.

¿Encuadraría esta medida entonces como una continuación de la denominada Ley Antitabaco vigente hace desde hace más de una década?

Efectivamente, a veces la propia pandemia nos da una oportunidad para corregir cosas que se estaban haciendo mal y poder de esta forma mejorarlas. De modo que esta medida puede producir un cambio a mejor en cuanto a unas políticas, que realmente son de Salud Pública, y deben ir encaminadas a proteger a aquellas personas que no son fumadoras. Un ejemplo claro son los propios trabajadores de la hostelería, las terrazas suelen ser sitios en los que se fuma y estos trabajadores están expuestos durante horas a ese agente contaminante sin tener porqué ser ellos fumadores.