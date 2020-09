Fallecen dos personas de 56 años, las de menor edad en la segunda ola

··· Alberto Núñez Feijóo explicó que su Gobierno no ofrece los datos de contagios de covid-19 por ayuntamientos, como sí hacen otras autonomías, por una cuestión de “prudencia” y para no crear estigmas en los municipios pequeños. El presidente defendió la discreción con la que opera su departamento de sanidad ya que “dar infectados por ayuntamientos en tiempo real nos parece peligrosísimo”. “Decir que en un ayuntamiento en Galicia hay siete personas infectadas cuando ese municipio tiene mil personas de censo me parece una decisión muy comprometida” tanto para las propias personas contagiadas con el virus como para la protección de datos en el ámbito de salud pública. La decisión, afirma, no obedece a una intención de ocultar datos sino de protección.