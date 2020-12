Farmacéuticos gallegos avisan de que los test de autodiagnóstico no dan vía libre para las reuniones familiares

Farmacéuticos gallegos avisan de que los test de autodiagnóstico, que esta semana han comenzado a llegar a los establecimientos de Galicia, no están indicados para “resolver la duda” de si uno tiene el virus SARS-CoV-2, conocido como el coronavirus, por lo que no dan “vía libre” para las reuniones familiares. Así, aclaran que lo que permite es conocer si una persona ha desarrollado anticuerpos.

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense (COFO), Santiago Leyes Vence, explica que estas pruebas tienen su utilidad para hacer cribados pero no son las “adecuadas” para este tipo de objetivo porque pueden “no dar un buen diagnóstico”.

“No me hago un test de anticuerpos y voy tranquilo con la familia y mis allegados, no. Para eso necesitaríamos una PCR o, si hemos tenido un contacto y pasaron una serie de días, podría tener sentido un test de antígenos”, señala.

En este sentido, Marta Mosquera, del Colexio de Farmacéuticos de A Coruña, aclara que estas pruebas solo valen para saber si “ya has pasado” el virus o “cómo responde el sistema inmune” una vez que ya has sido diagnosticado con covid-19.

PRIMERAS UNIDADES EN GALICIA

Las farmacias gallegas han recibido esta semana las primeras unidades, que tendrán un precio de entre 25 y 30 euros, y que deben ser dispensadas con receta médica. En concreto, se trata de pruebas rápidas que se realizan con una gota de sangre obtenida a través de una punción dactilar, procedimiento similar al que se utiliza para medir la glucosa.

“Depende de cada marca, pero en un tiempo de entre 10 y 15 minutos ya se obtiene resultado”, apunta el presidente de los farmacéuticos ourensanos, que detalla que la “eficacia” en el resultado “aumenta con los días” por lo que “la posibilidad de falso negativo es muy elevada al principio”.

Transcurrido este tiempo, el test revela si se han detectado anticuerpos IgM (los primeros que aparecen al tener contacto con el virus a los 7 o 10 días) e IgG (aquellos que aparecen como respuesta inmunitaria pasados más de 10 días y que se pueden quedar en el cuerpo durante meses).

“¿Si me hago uno el día 23, puedo ir a cenar con mi familia el 24? La respuesta es que no, porque si te has contagiado el 19, el 20 o el 21 por mucho que haga la prueba no te va a dar positivo”, precisa Marta Mosquera.

En este sentido, preguntada por Europa Press, la presidenta del Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba María Soutelo, incide en que estas pruebas de anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de la infección activa.

“Existe la posibilidad de obtener falsos positivos, sobre todo en la detección de IgM o de falsos negativos si la cantidad de muestra no es la adecuada”, destaca.

PRIMERAS UNIDADES

El presidente de los farmacéuticos ourensanos informa de que ya han llegado algunos test a distintas boticas de la provincia, algo que también ocurre en A Coruña. Con todo, a mediados de esta semana aún no habían llegado a las farmacias de Pontevedra, donde se espera que “lleguen pronto”.

“A nosotros nos han llegado dos unidades aunque la próxima semana tenemos previsto que lleguen más”, explica Marta Mosquera, que sostiene que “está pasando un poco lo que ocurrió al principio con las mascarillas”.

Además, los farmacéuticos subrayan la necesidad de que los usuarios comuniquen a su médico el resultado objetivo en esta prueba que actualmente se podría realizar en los domicilios particulares.

Precisamente, sobre este punto, Santiago Leyes propone que los farmacéuticos puedan registrar los datos de las pruebas para facilitarlas al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de forma que “el resultado se gestione bien y no quede como no comunicado”.

TEST DE ANTÍGENOS

Además, los estos profesionales advierten de la “confusión” que existe en estos momentos sobre las distintas pruebas existentes en la actualidad en relación con el covid y recuerdan que los test de antígeno aún no han sido aprobados para este uso por parte del Ministerio de Sanidad.

Estas pruebas, que han sido propuestas por la Comunidad de Madrid para su realización en las farmacia, se realizan a través de una muestra nasal y sí detectan la presencia de la covid. Con todo, la PCR sigue siendo la práctica de referencia para conformar el diagnóstico.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.