Feijóo aposta por adiantar o toque de queda á contorna das 20:00 horas

OURENSE. EP. O Goberno galego sumarase aos doutras comunidades e insistirá ao Executivo central en que se permita adiantar máis o toque de queda, en función da situación epidemiolóxica de cada territorio. Ratificouno este martes o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e foi un paso máis aló o presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quen aludiu á "contorna das 20,00 horas, entre as 20,00 e as 21,00 horas" como un horario "bastante razoable".

Ás portas do Consello Interterritorial da Saúde, Feijóo advertiu que, "perdida" a oportunidade do Consello de Ministros, é preciso que da reunión sectorial deste mércores as comunidades saian con "vía libre" para poder adiantar o toque de queda onde así o aconsellen os datos epidemiolóxicos. E se o conselleiro subliñara que, de permitirse, Galicia non descartaba adiantalo, Feijóo desvelou que o comité clínico é partidario de que se faga.

O horario "exacto" para ampliar o toque de queda debería, ao seu xuízo, estar en mans de cada autonomía segundo a incidencia do seu territorio, aínda que sinalou que, en termos xerais, sería "bastante razoable" a "contorna das 20,00 horas ou entre as 20,00 e as 21,00 horas". Todo iso sen pechar a posibilidade de que, no caso de municipios con situación epidemiolóxica peor, puidésese adiantar mesmo máis, até a contorna das 18,00 ou 19,00 horas.

"Por que non ter unha ferramenta desde as 18,00 horas nos lugares con incidencia altísima? Non debería de ser unha discusión isto, debería ser unha decisión", defendeu.

"Se o obxectivo é salvar vidas e manter a actividade laboral e educativa, o lóxico é que, finalizado o traballo, a xente regrese á súa casa para evitar aglomeracións e un incremento de casos. Por tanto, é necesario ampliar o toque de queda", agregou, convencido de que, dado que o Goberno central "delegou a competencia de xestionar a pandemia" nas autoridades autonómicas, debe darlles "ferramentas" para poder facelo.

Como exemplo, aludiu ao caso de Castela e León, cuxo Executivo ampliou o toque de queda até as 20,00 horas. "É de dubidosa legalidade? A resposta é que si. Pero desde o punto de vista sanitario non é dubidosa a medida, é proporcionada á situación de Castela e León. Eu non podo estar máis de acordo cos meus colegas", remarcou o presidente de Galicia, onde se adiantou ás 22,00 horas --máximo permitido até agora-- o toque de queda.

APOIO DO PP

Preguntado acerca de se o PP debería votar a favor de modificar o decreto do estado de alarma en España para poder introducir esta cuestión, o presidente galego volveu a insistir en que se España dotouse dunha lexislación sanitaria adecuada non sería preciso dar este tipo de pasos no Congreso.

En todo caso, aínda que non ve o estado de alarma a "figura xurídica" óptima, mostrouse convencido de que o PP non porá obstáculos a dotar ás comunidades das "ferramentas" que necesitan para poder facer fronte ao coronavirus.

CONFINAMENTO XERAL, O "ÚLTIMO RECURSO"

Na súa intervención ante os medios en Ourense, o presidente galego tamén defendeu as últimas restricións adoptadas e, após repasar os datos de incidencia e a evolución epidemiolóxica, advertiu que queda "unha semana especialmente dura". "Temos que ser respectuosos entre todos para que cumpramos estritamente as normas. Se o facemos, esta onda durará menos. Se non, durará máis", avanzou.

Finalmente, preguntado pola proposta do BNG de confinamento xeral durante dúas semanas, o presidente lamentou que os nacionalistas sempre formulen "a mesma" petición. "Era excesiva e desproporcionada na segunda onda, e volve ser a mesma", remarcou.

Dito isto, contrapuxo que, aínda que en Santiago o BNG fai esta proposta despois "en lugares nos que goberna" propón outras fórmulas como o "peche parcial" da hostalaría. Pero en todo caso, esgrimiu que el prefire "quedar" coas recomendacións do comité clínico e da trintena de profesionais sanitarios que o integran, que coas de "un partido" político.

"O confinamento xeral da poboación só débese usar como último recurso se esta pandemia non a embridamos nos próximos días ou, como moito, semanas", resolveu.