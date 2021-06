Feijóo pide prudencia a los jóvenes y aclara que en el verano habrá restricciones

“Ninguna administración responsable puede decir que el verano de 2021 va a ser normal”, anticipó este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que incidió en que “el virus se sigue moviendo y sigue contagiando, ya que entre el 1 % y el 1,8 % de personas testadas se infectan cada día, lo que supone que cada cien PCR realizadas hay dos o una que dan positivo”. “Es una enfermedad peligrosa”, aseveró.

Así, aunque este sábado se vaya a producir una “apertura muy intensa” de todas las actividades –con la ampliación de los horarios de los bares hasta las 01.00 horas, la eliminación de la prohibición de reunirse con no convivientes más allá de la una en exteriores y domicilios y la ampliación a quince comensales en terrazas–, dentro de quince días se volverá a analizar cómo ha afectado esto a la situación epidemiológica.

“Con menos de veinte contagios cada cien mil habitantes a siete días y de 57 a catorce no encontramos, de momento, argumentos epidemiológicos para poder prohibir las reuniones de no convivientes de una a seis”, dijo tras la reunión consello el titular de la Xunta, quien, sin embargo, dejó claro que aunque “legalmente no se pueda, sí se añade la recomendación de que hasta dentro de varios meses no se hagan este tipo de reuniones”.

En concreto, señaló que el peligro número uno de este tipo de encuentros se da en el interior de las casas particulares, aunque en exterior, a riesgo más bajo, también existe peligro. “Veremos en las próximas semanas cómo afectan las medidas que entan en vigor este sábado”.

Feijóo se mostró consciente de que, aunque se puedan producir nuevos repuntes, ya no tendrán la misma intensidad que en olas anteriores. “Podemos subir a un 3 % de positividad y aún así estaríamos dentro de los parámetros que dan la epidemia por controlada por parte de la OMS”, consideró, teniendo claro que “las decisiones adoptadas esta semana no derivarán en un notable incremento de los casos”.

LOS BARES PEQUEÑOS PRESENTAN MÁS RIESGO. Asimismo, el presidente gallego quiso lanzar un mensaje muy directo a los más jóvenes, sobre todo a aquellos que ha terminado la selectividad y que gozarán de un amplio periodo de descanso hasta el inicio del curso universitario para poder celebrarlo. “Prudencia para que ese extenso periodo pueda alargarse todo el verano”, les pidió Alberto Núñez Feijóo, recordándoles que “el riesgo de contagio aún existe”.

Más en concreto, aludió también a una de las actividades favoritas de los jóvenes: ir de bares. Señaló, en este sentido, que en los “bares de vinos es muy difícil” observar las medidas de distancias social de 1,5 metros, por lo que constituyen, “sin duda, un foco de riesgo superior”.

De este modo, el máximo mandatario autonómico concluyó su intervención ante los medios asegurando que “este verano sí va a haber restricciones”. Y, “si no podemos mejorar el ritmo de vacunación por falta de llegada de dosis, habrá que seguir vacunando a gente todo el verano”. Por eso, sentenció que, aunque “estamos al final de la pandemia, seguimos en pandemia”, algo que nadie debe olvidar.

AVANCE DE LA REVISIÓN INTEGRAL de las normas. Mientras tanto, desde el Gobierno gallego se afanan por dejar fijadas las nuevas restricciones, que podrían entrar en vigor el próximo sábado 19 de junio si a los miembros del comité de expertos les fuese posible revisar todas y cada una de las medidas y dictámenes que se tomaron durante la pandemia a lo largo de este fin de semana, para llegar a tiempo a su presentación en la reunión del comité clínico previsto para el martes que viene.