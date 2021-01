Feijóo plantea bajar el IVA para abaratar el precio actual de mascarillas FFP2

··· El Gobierno francés actualiza su política sobre la venta de mascarillas ante el avance de la variante británica del coronavirus, más contagiosa, para limitar el uso de mascarillas no sanitarias con una capacidad de filtrado de partículas menor al 90 %. La nueva disposición regula la comercialización de mascarillas no quirúrgicas y aumenta además la distancia de seguridad recomendada en caso de no llevar protección hasta los dos metros. En concreto, el Ejecutivo considera mascarillas protectoras las de uso quirúrgico o equivalentes y la FFP2 y FFP3 sin válvula. Las mascarillas reservadas a uso no sanitario, generalmente las artesanales o de tela, solo se aprobarán si la filtración hacia el exterior de partículas de tres micrómetros emitidas es superior al 90 %, la transpirabilidad permite cuatro horas de uso y la permeabilidad del aire es superior a 96 litros por metro cuadrado por segundo.