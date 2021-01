Feijóo prevé nuevas restricciones para la hostelería pero sin un cierre generalizado

La nefasta evolución del coronavirus en la comunidad gallega durante la última semana, en la que se ha registrado un aumento de 2.259 positivos, pasando los casos activos de 5.991 el pasado lunes a 8.250 en la jornada de ayer, evidencia la llegada de una intensa tercera ola tras las fiestas navideñas.

Para tratar de frenarla, el subcomité clínico amplió las restricciones sobre las tres áreas más afectadas por el virus el pasado viernes: Santiago, A Coruña y Ourense. Con todo, y pese a la dureza que las nuevas decisiones han tenido sobre la hostelería, hoy el comité clínico volverá a reunirse con la previsión de endurecer aún más las medidas.

Así lo avanzó en el día de ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse con la alcaldesa de la ciudad de A Coruña, Inés Rey, haciendo especial hincapié en que las nuevas restricciones estarán orientadas a las áreas más afectadas, es decir, Santiago y A Coruña, que presentan la peor evolución.

En cualquier caso, Feijóo descartó un cierre total del sector de la hostelería en toda Galicia e insistió en que hay ciudades con “una situación límite” en las que “peligran los actuales horarios” de la restauración. Al respecto, insistió en que los hosteleros no son los responsables, si bien señaló que es en estos locales, por su actividad, en los que “surgen más posibilidades de contagio”, algo que está “verificado”.

“Cuando se cierran (los locales de hostelería) disminuyen los contagios y cuando se abren, con mayor o menor intensidad, se incrementan”, afirmó. No obstante, Feijóo también indicó que la Xunta no va a dejar “solo al sector” y reivindicó el pago de hasta el 80 % de las ayudas comprometidas, frente a la decisión del Gobierno central de no dar ayuda directa.

En señal de protesta, los hosteleros santiagueses se concentraron ayer en Monte Pío, como puede leerse en las páginas 22 y 23 de EL CORREO; y los feriantes lo harán mañana en San Lázaro.

A MENOS DE DOS SEMANAS DE SUPERAR LA MAYOR CIFRA DE contagios. Así las cosas, la escalada de contagios por COVID en Galicia, lejos de deternerse, continúa su ascenso. Este lunes, tras 702 nuevas infecciones (455 más que en la jornada del domingo), los casos activos se elevaron hasta los 8.250. De seguir creciendo a este ritmo, la comunidad llegaría a superar la mayor cifra de casos (10.276 registrados el 7 de noviembre) en el margen de apenas dos semanas. Es decir, a finales del mes de enero los contagios podrían estar próximos a los 13.000 en esta tercera ola, dejando así valores mucho más altos que los de la primera o la segunda.

Buscando una posible explicación a esta dramática situación, Feijóo señaló ayer que “no hay ninguna duda” de que el incremento de los contagios deriva del aumento de las interacciones sociales registrado durante la Navidad, y volvió a cargar contra el concepto de “allegados” fijado para permitir las reuniones en fechas festivas, ya que, en su opinión, provocó “una enorme inseguridad”.

Según Feijóo, la Xunta intentó “convencer” de que las reuniones se limitasen a una unidad convivencial, ya que dos unidades aportaban “más incertidumbre” y las de hasta “diez allegados”, permitidas por el Consejo Interterritorial de Salud, supusieron “una enorme inseguridad”.

Al respecto, el presidente gallego reconoció que “los ciudadanos querían tener contacto”, si bien “sabían las reglas” bajo las que podían producirse y se mostró convencido de que “si todos” las hubieran cumplido “hoy habría menos contagios”. “El 90 % las cumple, pero hay un porcentaje, minoritario, que no cumple, y hace que los contagios vayan al alza en las fechas posteriores”, indicó.

SANTIAGO SE ALEJA DE A CORUÑA EN CASOS ACTIVOS. En concreto, el área sanitaria de A Coruña seguía siendo la que acumulaba hasta la jornada de ayer más infecciones, rozando ya las 2.000, en concreto, 1.944 casos activos (113 más que el domingo), tras 151 PCR positivas. Le sigue el área de Santiago, que con solo 74 contagios notificados este lunes, se alejaba considerablemente, y por primera vez desde la pasada semana, de la grave situación de A Coruña, quedándose en 1.679 contagios activos.

Por su parte, Vigo experimentó este lunes un nuevo incremento de casos, fijando en 1.484 los contagios activos (87 más), tras contabilizar 111 positivos. Lo mismo sucedió en el áreas de Ourense, donde los casos activos ya rebasan el millar, con 1.040 (93 más que en el anterior recuento), tras 89 PCR positivas.

CRECE LA PRESIÓN ASISTENCIAL EN PLANTA Y UCI. El aumento en el número de casos, generalizado en todas las áreas sanitarias, empieza a dejarse sentir con mayor crudeza en la presión asistencial. Así, en el día de ayer había 397 personas hospitalizadas en planta (37 más que el domingo) y 71 en uci (10 más). Esto supone una cifra total de 468 ingresados en hospitales por COVID (47 más).

De hecho, todas las áreas experimentaron una subida de los ingresos. A la cabeza, se volvió a situar la de A Coruña-Cee, con 114 ingresados (13 más), 21 en uci (tres más); la segunda más afectada fue la de Santiago-Barbanza, con 109 hospitalizados (cuatro más), ocho en críticos (uno más).

En cualquier caso, el presidente gallego aseguró que el porcentaje de camas ocupadas tanto en planta (el 5,7 % según los datos publicados ayer por el Ministerio) como en uci por pacientes COVID (8,2 %) es “el más pequeño” de España, junto a Murcia, lo que ofrece ciertas “expectativas” sobre el conjunto estatal.

Finalmente, hay que destacar que la tasa de positividad repuntó ligeramente, hasta el 7,9 por ciento, casi tres puntos por encima del 5 % que marca la OMS para dar por controlada la pandemia.