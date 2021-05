Feijóo recibe a súa primera dose da vacina de AstraZeneca: “Non te dás conta, é un segundo”

Gardando cola, entrando á sala adaptada da Cidade da Cultura na súa quenda e esperando sentado os quince minutos estipulados despois do pinchazo, así completou Alberto Núñez Feijóo o primeiro paso do proceso de vacinación. Por certo, inoculáronlle a primeira dose do preparado de AstraZeneca. O presidente da Xunta coincidiu con centos de galegos que estaban convocados para o tramo de 19:30 a 20:00 horas, unha pequena parte dos 240.000 que estes días pasarán polas diversas dependencias acondicionadas en Galicia para dispensar o axente inmunizador. Feijóo aproveitou a ocasión para explicar que confía, sempre e cando o permita o número de vacinas que cheguen á comunidade, en poder chegar a setembro con inmunidade de rabaño. Pouco despois das 19:45 horas, conforme a cita do Servizo Galego de Saúde, o presidente galego chegou á cola da Cidade da Cultura, onde está a ter lugar a vacinación para o seu grupo de idade (ten 59, pero cumprirá 60 en setembro). “Ansioso, pero non nervioso”, aproveitou o camiño até a zona preparada para departir con outras persoas que acudiran á convocatoria para inmunizarse fronte á COVID. “Non te dás conta, é un segundo”, comentou á saída aos medios, antes de engadir que a única recomendación que lle trasladaron os sanitarios é que, se o necesitaba, tomásese Paracetamol cada seis horas. Ademais de Feijóo, xa recibiron a súa primeira dose tanto a conselleira do Mar, Rosa Quintana, como o responsable de Facenda, Valeriano Martínez, vacinado esta mesma tarde en Pontevedra.