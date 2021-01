Feijóo ve “razonable” que se permita decretar confinamientos municipales

La pandemia sigue avanzando imparable y Galicia considera que ante la progresión de los contagios y el aumento de la presión asistencial no se puede permanecer inmóvil. En esta línea, el presidente Feijóo considera “razonable” que el decreto del estado de alarma en vigor permita a las comunidades extender más aún el toque de queda, incluso hasta las 18.00 h como lo acaba de hacer Francia, y decretar confinamientos “al menos municipales”.

En una comparecencia conjunta con el ministro de Agricultura, Luis Planas, el mandatario valoró que el Gobierno central “tiene que atender” a las demandas de las autonomías, que son las que están “padeciendo y gestionando” la pandemia del coronavirus. Así, reiteró que el decreto del estado de alarma debe “facultar” a las comunidades a adoptar mayores restricciones: “Si algún presidente lo solicita, será porque tiene argumentos epidemiológicos para hacerlo”, apuntó.

Sobre el toque de queda, que en Galicia se aplica desde las 22.00 horas, Feijóo explicó que el decreto del estado de alarma aprobado “no posibilita mucho más” –sitúa el general a las 23.00 y permite adelantarlo hasta las 22.00 o atrasarlo hasta medianoche–. A continuación, hizo referencia a que en Francia se acaba de anticipar a las seis de la tarde, algo que “no le parece que sea un disparate” como posibilidad para las comunidades autónomas. “Debe haber una previsión para cualquier eventualidad”, dijo.

Eso sí, sobre los confinamientos domiciliarios, defendió que, “de momento”, la Xunta no lo solicita, porque entiende “que no es imprescindible”, aunque sí cree que el decreto del estado de alarma debe prever la posibilidad de confinamientos “parciales, municipales o provinciales, en su caso”. Sin embargo, descartó que se imponga esta medida de manera general en España: “Son palabras mayores y debemos de intentar no hacerlo”.

En palabras de Feijóo, la infección “se está expandiendo” por España y por Galicia “con mucha más rapidez y progresión” durante esta tercera ola de lo que lo hizo en la primera y en la segunda, algo que relacionó no solo con la relajación de restricciones en Navidad, sino también con la circulación de “múltiples cepas”.

Más presión. En sintonía con la postura gallega, otras comunidades, entre ellas Castilla y León, Murcia y Andalucía, gobernadas por el PP, quieren que el Gobierno modifique el decreto que prorroga hasta mayo el estado de alarma para poder ordenar confinamientos domiciliarios o ampliar el toque de queda nocturno ante el avance de la pandemia.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclama que el Ejecutivo de Pedro Sánchez habilite un mecanismo que autorice a las autonomías a imponer medidas más estrictas como confinamientos domiciliarios a nivel municipal o provincial o toques de queda más largos.

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, reveló que en el Consejo Interterritorial de Salud del miércoles varias comunidades reclamaron que el Gobierno tuviera al menos “preparada” la posibilidad de reformar el real decreto de estado de alarma para así poder aplicarla en el momento que fuera necesario.

Asimismo, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, reclamó a los ciudadanos que no esperen a que las autoridades dicten dicha medida y llamó a la población a que se autoconfinen.

Otras comunidades como el País Vasco o Asturias también se mostraron favorables a modificar el real decreto de estado de alarma para que otorgue mayores facultades a las autonomías.

Hasta ahora, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, descarta un posible confinamiento de la población e insistió en que cumplir las restricciones que establecen las comunidades es “la única manera de doblegar la curva”.