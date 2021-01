Frío y COVID retrasan las clases al lunes en varias comunidades autónomas

Ya sea por el repunte de casos de coronavirus o por el temporal de frío que sufre España, varias comunidades autónomas tomaron la decisión de modificar la vuelta a las clases tras las vacaciones navideñas. De todas maneras, las autoridades defienden que la COVID está teniendo mínima incidencia en los centros y que son esenciales las clases presenciales.

El regreso a colegios e institutos se produce después de dispararse la incidencia acumulada en España hasta casi los 300 casos por 100.000 habitantes, lo que provocó nuevas restricciones desde este jueves en varias regiones.

Durante el primer trimestre del curso los contagios y brotes entre alumnos y docentes fueron minoría y en ninguna semana se contabilizaron más de 35 centros cerrados en toda España, lo que supone menos del 0,2 % del total. Además, el porcentaje de aulas cerradas se mantuvo desde septiembre por debajo del 2 %.

Galicia. Los escolares volvieron este mismo viernes, tal y como estaba previsto en el calendario.

Extremadura. La reincorporación del alumnado tendrá lugar el 11 de enero como se preveía, pero la elevada tasa de incidencia de coronavirus en la región, la más alta de España, obligó a introducir cambios: los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Adultos se reincorporarán en modalidad telemática durante siete días, hasta el 17, un periodo de tiempo revisable en función de la evolución de la pandemia. Las clases presenciales se mantienen para Infantil y Primaria, que también vuelven el día 11.

Castilla-La Mancha. Decidió que la actividad lectiva no se reanudase hoy como estaba previsto, sino el lunes 11, ante la previsión de fuertes nevadas y heladas en numerosas zonas.

Comunidad Valenciana. El reinicio de curso fue, como estaba previsto, este jueves, a pesar del reclamo de diversos colectivos del aplazamiento por los datos de contagios. Pero al menos seis municipios aplazaron la vuelta por las restricciones impuestas a consecuencia de la pandemia y por la ola de frío. Se trata de los colegios de Requena, Alfafara, Beneixama, Villena, Ibi y Sollana.

Murcia. Hay municipios en los que las clases se retomaban ayer, pero en otros el día 11: en las pedanías altas de Moratalla se suspendieron hasta el lunes por la previsión de nevadas.

Canarias. Retrasó hasta el 11 de enero el inicio, pues según el calendario escolar, estaba previsto para el día 8.

Andalucía. Cada provincia adoptó una fecha e incluso algunos pueblos otras distintas a la de la capital. Almería y Málaga comenzaron ayer. Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba el 8; y Cádiz y Jaén el 11.

Aragón. Retomó este jueves todas las clases en la enseñanza no universitaria. Tercero y cuarto de Secundaria y Bachillerato las mantienen de forma semipresencial y recuperarán la presencia de forma progresiva hasta febrero, mientras que cuarenta institutos del medio rural ya imparten todas las clases presenciales.

Asturias. La vuelta es hoy.

Baleares. Descartó prolongar el parón navideño a pesar de la alta incidencia de coronavirus. Los colegios retoman la actividad hoy, aunque muchos modificaron su calendario para reabrir el lunes.

Cantabria. La vuelta a clase es el 11 de enero.

Cataluña. Reanuda las clases también el día 11, aunque un grupo de expertos pidió que se retrasase para evitar nuevos contagios y contribuir a reducir la incidencia del virus. El vicepresidente del Govern con funciones de presidente, Pere Aragonès, aseguró que no se plantean el cierre de los centros y abogó por mantener la actividad docente presencial siempre que no haya “un caso extremo de confinamiento domiciliario”.

Castilla y León. Regresan al colegio el 11 de enero.

Comunidad de Madrid. Los alumnos no regresarán a las aulas hasta el 11 de enero, ya que los días 7 y 8 son no lectivos a efectos escolares. Las escuelas infantiles sí abrieron ayer.

Navarra. La vuelta generalizada a las aulas tendrá lugar el 11 de enero. Los alumnos de la Universidad Pública de Navarra tenían su cita ayer.

País Vasco Se deja la decisión a los centros. Al comienzo del curso cada colegio determina su calendario lectivo. Algunos fijaron el retorno este 7 de enero y otros el día 11.

La Rioja. Regresan el 11 de enero. Otros cursos los estudiantes volvían uno o dos días después de Reyes, pero en esta ocasión, dado que es viernes, se determinó la vuelta el lunes.

Ceuta. Colegios e institutos reanudan la actividad lectiva este viernes.