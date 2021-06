Galicia acudirá al Constitucional si el Gobierno no cambia las restricciones por COVID

Santiago. EFE. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que Galicia presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por "invasión de competencias" en caso de que el Gobierno no modifique la normativa sobre horarios en la hostelería, el ocio nocturno y el límite de reuniones. Tras participar en un acto con el consejo asesor de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Núñez Feijóo ha valorado que "la redacción última "en el BOE haya mejorado y "ya no sea obligatorio para las comunidades seguir los parámetros epidemiológicos que señalaba como obligatorios la resolución inicial" tras el Consejo Interterritorial de la pasada semana. "Dicho esto, que es un avance, seguimos en desacuerdo con un horario rígido en la hostelería y con una norma rígida hasta que se consiga la inmunidad", ha continuado Núñez Feijóo, que ha advertido que si no hay una modificación esta semana la Xunta presentará un recurso ante el Constitucional por "invasión de competencias" autonómicas.

El presidente gallego ha confiado en que entre el martes y el miércoles sea posible "recuperar el consenso" que había antes de las medidas "impuestas de forma precipitada" la pasada semana y que el Gobierno permita "flexibilizar" la normativa y aplicarla de modo "gradual, prudente y proporcional" en función de la situación epidemiológica en cada territorio. En caso contrario, ha insistido, la Xunta acudirá a los tribunales.

Núñez Feijóo ha asegurado que Galicia se acerca a los 50 casos de incidencia acumulada por cada cien mil habitantes a dos semanas, el umbral de la denominada "nueva normalidad", por lo que la situación es "de clara mejoría", con niveles similares a agosto de 2020, ha incidido. Según el titular de la Xunta, si el Gobierno se aviene a una aplicación flexible de la normativa, en función de la situación de cada comunidad, Galicia podría relajar las limitaciones en las reuniones en el exterior, por ejemplo. "Vamos a ver si entre todos impera el sentido común y no los marcos rígidos, que no valen para momentos de mejora constante y continua de los índices", ha concluido.