Galicia baraja una reapertura selectiva para la hostelería en los primeros días de diciembre

No se quiere volver a tropezar en la misma piedra e incurrir en los viejos errores que trajo consigo el verano tras la primera desescalada, la vuelta a la llamada nueva normalidad, que nos devolvió a una situación peor, en cuanto a contagios aunque no a presión hospitalaria, a la casilla de salida del inicio de la pandemia. Por eso serán, ahora más que nunca, las cifras de contagios y la evolución de los brotes lo que marquen este nuevo paso a la espera de que empiece a inmunizarse a los ciudadanos.

Con los datos que manejan en estos momentos los expertos que asesoran al gobierno gallego conviene echar la vista atrás antes de tomar decisiones que haya que lamentar. Ayer la Incidencia Acumulada en Galicia se situaba en 275,13 casos por cada 100.000 habitantes (la cuarta más baja de España) nos retrotrae a cifras del finales de octubre tras una caída media de un centenar de casos; es decir, se camina por la buena dirección aunque con cautela que exigen los expertos.

En este escenario la Xunta trabaja en la hipótesis de una reapertura progresiva y selectiva por municipios y áreas de la hostelería, entre aquellos afectados por las restricciones en vigor para frenar la pandemia de la COVID-19, para las “primeras semanas” de diciembre.

Así lo corroboró el presidente Alberto Núñez Feijóo durante la inauguración de un nuevo centro de salud de A Estrada, donde dijo que espera dar “buenas noticias” al respecto en algunos municipios y que le gustaría “llegar a Navidad en situación mucho mejor a la actual”.

Señaló, además, que Sanidad viene trabajando en concretar los parámetros de contagios activos, nuevos casos, hospitalizados, pacientes uci y edad media de los infectados en cada municipio; y a partir de ahí, en definir cómo abrirán paulatinamente bares, cafeterías y restaurantes, con qué aforos y horarios.

Feijóo deslizó que “probablemente” esta cuestión esté sobre la mesa en la reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en su reunión de ayer (ver página siguiente), la del viernes y la del próximo martes, pero en todo caso dejará a dicho comité “hacer su trabajo” y dará información sobre la hostelería “la semana que viene”; es decir, fija en los primeros días de diciembre las novedades que puedan producirse hacia un sector muy golpeado.

Según recalcó Feijóo, “lo importante no es crear falsas expectativas ni dar por conseguido nada, porque no hemos conseguido lo que pretendemos”. Lo que sí se ha logrado, ha continuado el presidente de la Xunta, es parar el incremento exponencial de casos activos de la primera quincena de octubre, cuando se pasó de 4.500 a más de 9.000, y luego se rebasó la barrera de los 10.000. La última cifra actualizada de casos activos es de los 8.617 de ayer.

Desde que el balance facilitado el 7 de noviembre, con datos de las 24 horas anteriores, nos situó en 10.276 infectados (la cifra más alta en las dos oleadas de la pandemia) fue reduciéndose hasta completar un ciclo de 1.659 enfermos de COVID-19 menos en Galicia. Si se mantiene esa progresión, los datos de la Incidencia Acumulada a 7 días (134,88) van por ese camino, se podría alcanzar el objetivo en la fecha marcada en azul por el presidente gallego. La IA en Galicia de casos diagnosticados en los últimos 14 o 7 días indican una mejoría apreciable.

“Hay una tendencia adecuada que nos permite albergar esperanzas, pero en estos momentos es eso, esperanza, no son hechos definitivos”, dijo Feijóo, quien también recalcó que la evolución es irregular por áreas sanitarias, y que ahora las que generan “mayor preocupación” son las de Vigo, Lugo y Ourense.

El presidente de la Xunta también se refirió al plan de vacunación contra la COVID-19 del Gobierno para quejarse de que se haya tenido que enterar por la prensa del mismo.

Asimismo, ha expresado su temor porque el susodicho plan no se acabe quedando en un mero “titular”. “Espero y deseo que no sean simplemente titulares, porque me temo que cuando alguien no quiere contar lo que hay que hacer es porque probablemente aún no sabe con claridad lo que quiere hacer”, esgrimió.

Feijóo, como otros presidentes autonómicos, tachó de “sorprendente” que el Gobierno apruebe un plan de vacunación y las comunidades, que son “las responsables de suministrarlas” a la población, a través de su red de atención primaria, no dispongan de información aunque garantizó que Galicia está “en disposición de vacunar a la gente”.