Galicia contabilizó en la última semana los mismos afectados y nuevos contagios que en los 7 primeros días del abril más trágico

Vigo. Las reuniones familiares y de amigos celebradas durante el puente del Pilar han provocado que Vigo abandone la excepcional situación en que se encontraba la semana pasada dentro de Galicia, por el bajo número de casos, y que en los últimos tres días protagonice el aumento de la curva de positivos. La interpretación de los datos fue trasladada ayer por el nuevo gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, durante la visita con la conselleira de Infraestruturas al Hospital Nicolás Peña, por las obras de mejora de la movilidad peatonal y de los aparcamientos del personal.

Con un total de 791 pacientes con infección activa contabilizados este lunes en el área sanitaria viguesa, de los que 28 están hospitalizados, y de éstos 7 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Álvaro Cunqueiro, y uno en el Hospital Vithas Fátima, Puente incidió en que el sábado se registró la mayor incidencia de casos, con 150 contagios, que ayer fueron 58, que confirma que “vamos en curva ascendente”. Se trata de brotes familiares, como consecuencia de reuniones y comidas de hace una semana, que indican “que no estamos haciendo muy bien las cosas y que se están descuidando las medidas de seguridad”. Apostilló que frente a esta situación no se registran grandes brotes en empresas, ni en otros ámbitos de actividad, de ahí que se insista en apuntar como causa a los encuentros familiares.

Javier Puente avanzó que el comité clínico de gestión de la crisis se reunió este lunes para analizar las circunstancias en que se encuentra cada concello, en la reunión de hoy del comité se adoptarán decisiones sobre las distintas zonas.

El gerente explicó que el Hospital Álvaro Cunqueiro, con 30 camas para críticos, está una situación “razonablemente buena” con 7 ingresados en uci.

Puente, tras destacar el elevado volumen de pruebas de detección que se realizan en el nuevo laboratorio de microbiología, cuya actividad es trascendente para localizar a portadores asintomáticos para evitar contagios en las empresas, avanzó que se aumentará el número de análisis en distintos sectores.

Ante las quejas por la atención en primaria, Puente avanzó medidas, como el aumento del número de líneas de teléfonos, de personal de servicios generales, así como modificar, en parte, las agendas, “para que los ciudadanos no tengan la sensación de que no pueden acceder al centro, que no es real”. Afirmó que no hay médicos y enfermeras para sustituciones. m.gimeno