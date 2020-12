Galicia detecta 373 novos casos de covid mentres sobe a presión sanitaria con 328 pacientes no hospital

SANTIAGO. EP. Galicia detectou 373 novos casos de covid, 64 máis que o día anterior, nunha xornada na que ademais descenderon de maneira importante as PCR practicadas. Tamén subiu a presión hospitalaria, que ascendeu até os 382 ingresados, nove máis.

Este aumento débese, principalmente, ao incremento dos pacientes en unidades convencionais --273, oito máis--, xa que a suba no número de ingresados en UCI é mínima, cun máis que hai 24 horas, o que deixa o cómputo en 55.

Coa actualización deste sábado na web da Consellería de Sanidade, a área sanitaria de Santiago-Barbanza é xa o distrito galego con maior número de hospitalizados ao contabilizar 75, cinco máis que o venres, repartidos entre unidades convencionais --65-- e críticos --7, sen cambios--.

Así, Santiago-Barbanza pasa á Coruña-Cee, onde descenden a 73 os ingresados --un menos--, aínda que esta área concentra o maior número de pacientes en UCI de toda Galicia con 17 --un menos que hai un día--.

Por detrás atópase a área de Vigo, na que aumentan en dous até os 64 os hospitalizados, 13 deles en críticos --un máis--. Tamén soben no distrito sanitario de Pontevedra-O Salnés, que contabiliza este sábado 54 ingresados con covid, nove máis que o día anterior, dos cales 9 están en UCI --sen cambios--.

Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras experimenta unha lixeira suba no cómputo de ingresados con 23, un máis que o día previo, aínda que o número de pacientes en UCI baixa a tres --un menos--. En Lugo-A Mariña-Monforte hai nestes momentos 14 ingresados con coronavirus, un máis que hai 24 horas, con catro deles en UCI. Por último, en Ferrol son 28 os pacientes covid hospitalizados --dous menos--, 2 en críticos --un máis--.

BAIXAN OS POSITIVOS DIARIOS

En canto á detección de casos, Galicia sumou 373 novos positivos por coronavirus nun día, 64 máis que nas 24 horas previas. Ademais, hai que ter en conta que as PCR realizadas foron 6.197, unha baixada duns 3.800 con respecto á xornada anterior.

Os datos de Sanidade deste sábado volven colocar á área sanitaria de Santiago-Barbanza como a que reporta máis contaxios de toda Galicia, cun total de 96 --33 máis que o día previo--. Séguelle de preto a de Vigo, con 94 infeccións --un repunte de 42--.

Tamén rexistraron repuntes as áreas sanitarias de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, con 39 positivos (+1), e a de Lugo-A Mariña-Monforte, con 33 (+10).

En canto ao resto, rexistran baixadas nos casos diarios detectados: A Coruña-Cee suma 61 positivos (-3), Pontevedra-O Salnés 38 (-11) e Ferrol 12 (-8).

TAXA DE POSITIVIDAD

Así mesmo, a web de Sanidade recolle que até a data en Galicia se levaron a cabo 1.088.674 PCR, o que implica que no último día se fixeron 6.197 probas, 3.775 menos.

Así, a taxa de positividad da Comunidade galega sitúase nos datos deste sábado no 7%, o que implica máis do dobre que o venres e volver pasar do 5% que marca a Organización Mundial da Saúde (OMS) para dar por controlada a pandemia.

CASOS ACTIVOS

En canto aos casos activos --persoas que seguen diagnosticadas de covid-19--, Galicia rexistra unha baixada despois de días á alza, até o total de 5.716 pacientes, 38 menos que o venres, debido a que as altas superaron aos novos contaxios.

A de Santiago mantense como a área con máis enfermos de covid e a cifra continúa subindo, con 1.355 en total (+32). A segunda, Vigo, experimentou un importante descenso e sitúase en 1.232 (-47).

Pola súa banda, a de Pontevedra-O Salnés é a terceira en pacientes, con 907, aínda que supoñen 15 menos que o día anterior. A Coruña-Cee ha repuntado lixeiramente, até os 901 (+1).

Finalmente, a área sanitaria de Ourense contabiliza este sábado 558 casos activos, sete máis que un día atrás, mentres que en Lugo baixaron lixeiramente, até os 381 (-1), e en Ferrol até os 382 pacientes (-16).

CURADOS E FALECIDOS

Sanidade tamén recolle que desde o principio da pandemia se diagnosticou de covid-19 en Galicia a un total de 61.139 persoas, das que 54.065 curaron, 403 nas últimas 24 horas.

Doutra banda, unha xornada máis as vítimas mortais da pandemia na Comunidade galega continúan en aumento e ascenden xa a 1.363 tras falecer outras catro acodes nas últimas horas.