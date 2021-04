Galicia esperará una semana más para analizar cambios en la hostelería y toque de queda

Habrá que esperar una semana más para que pueda haber cambios de calado en las restricciones que rigen en Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzó que en la reunión del comité de expertos de este martes no se tomarán decisiones de calado, y que será el próximo martes cuando se analice la posibilidad de retrasar el toque de queda y de suavizar las medidas en la hostelería.

Feijóo señaló que la pandemia está en una situación de “estabilidade” en Galicia, y que así lo confirman las incidencias acumuladas a siete y a catorce días, y que ahora habrá que esperar una semana para analizar el impacto de los festivos de Semana Santa, unos días en los que aumentó la movilidad y la interacción social. “Os periodos epidemiolóxicos son de oito ou dez días, así que esta semana será clave para ver a incidencia destes días. Imos ver se hai repuntes e se chega a cuarta ola”, comentó.

Así, señaló que las decisiones de calado se tomarán la semana que viene, aunque en la reunión el comité de esta semana se puedan tomar decisiones sobre municipios de forma individual. Galicia, hoy por hoy, esquiva la cuarta ola, “na que están inmersos outros territorios en España e en Europa”.

Por todo eso, será el martes 13 cuando se haga “un balance global”. “Ata o martes que ven entendo que non haberá decisións importantes. Non vai haber cambios na hostalaría e no toque de queda. A partir da semana que ven avaliaremos medidas”, insistió.

CAPACIDAD DE VACUNACIÓN. Núñez Feijóo volvió a repetir que Galicia tiene capacidad para vacunar a 100.000 personas al día, pero que no cuenta con dosis suficientes. “Os criterios de prudencia recomendan non dispensar o 100% das doses, senón que hai que ter un pequeno reservorio”, agregó. El presidente gallego reiteró que “con máis doses poderemos inmunizar a toda a poboación galega en cuestión de semanas”.

Feijóo señaló que “abril vai ser un mes importante” en la vacunación y en la ampliación de los tramos de edad. Así, afirmó que, el objetivo este mes es vacunar al 100% de los mayores de 80 años con las dos dosis, administrar la primera a aquellos que tengan entre 70 y 79, y avanzar en la vacunación “masiva” de los gallegos entre 56 y 65. También quieren proseguir con los grandes dependientes y los trabajadores esenciales.

El presidente autonómico sacó pecho por la vacunación durante los festivos, y aseguró que entre el jueves y este lunes se han administrado 61.000 dosis. “A sanidade pública seguiu traballando, non entende de festivos”.

CONFRONTACIÓN. Feijóo se mostró contrariado por la decisión del Gobierno central de tratar de tumbar en los tribunales la Lei de Saúde de Galicia. “É lamentable, unha noticia francamente decepcionante”, contestó. El presidente gallego aseveró que “o estado de alarma e o toque de queda son conceptos antiguos que recordan a episodios que nada teñen que ver coa saúde”.

Además, destacó la contradicción que supone, a su juicio, que el Gobierno central recurra a la Justicia una ley que es “moi similar” a la que tratará de aprobar el PNV con apoyo del PSOE en País Vasco.

También denunció que no se convocase una comisión para analizar cambios en la ley y la falta de diálogo. Considera que enterarse por la prensa “é xusto o contrario á cogobernanza”.

Por último, se mostró convencido de la “constitucionalidade” del texto gallego.