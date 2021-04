Galicia mantiene su certificado COVID pese a la puesta en duda del Gobierno

El certificado de vacunación COVID sigue generando gran debate entre la postura del Gobierno gallego y la del Ministerio de Sanidad. “Nadie discute que los niños gallegos tengan cartilla de vacunación, de hecho es un requisito para entrar en cualquier escuela pública que las vacunas estén puestas y al día”, apuntó este jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que, por ello, reiteró la idoneidad de que Galicia cuente con este certificado.

“El Gobierno se opone a cualquier avance, pero no propone alternativas”, recriminó Feijóo, que aseguró que se necesita de un instrumento como este para “garantizar mayor seguridad durante la pandemia”.

Por otro lado, dejó claro que Galicia no se opuso en ningún momento a la existencia de un pasaporte de vacunación a nivel europeo, pero aseguró que, “mientras este no exista”, el certificado gallego seguirá estando vigente.

“Galicia está a favor no solo de un pasaporte español, sino de un pasaporte europeo, y de que haya un único modelo operativo de forma interactivo en una única plataforma”, resaltó, puntualizando que, “mientras esto no se construya, tenemos la obligación de dárselo nosotros, a una persona que tenga las dos dosis”. Así, cuando salga el pasaporte europeo, Galicia ya habrá contado con experiencia en su diseño desde este mes de abril. “Llevamos meses trabajando en él”, resaltó el inquilino de Monte Pío, y destacó que “todos los vacunados tienen derecho a tener un documento en el que se les indique con qué vacuna han sido inoculados, de qué farmacéutica y de qué lote”.

Finalmente, Feijóo también lamentó que “el Ministerio no propusiera una plataforma única para expedirlo”. “Si otros no trabajan que no penalicen a los que trabajan”, dijo.

Y, precisamente, este jueves se ha dado a conocer que los países miembros de la Unión Europea ya han avanzado en la puesta el marcha del certificado de vacunación europeo, acordando algunos de los aspectos técnicos del documento –como el código QR–, con la intención de tenerlo listo para el verano en el continente, una vez concluyan las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo.

“Este es un paso crucial para el establecimiento de la infraestructura necesaria a nivel de la UE. Paralelamente, se anima a los Estados miembros a desplegar las soluciones técnicas necesarias a nivel nacional. Es de suma importancia avanzar en el trabajo sobre la implementación técnica, en paralelo al proceso legislativo en curso, para garantizar el despliegue para junio de 2021”, dijo la Comisión Europea.

Entre los detalles acordados, figura el código QR para verificar certificados en todo el bloque y la “pasarela” que hará posible compartir las claves de la firma electrónica.