Galicia obligará a visitantes de zonas de riesgo a notificar sus datos de contacto

La gestión del coronavirus centró ayer, una vez más, la reunión semanal del Gobierno gallego. Una cita en la que se convalidó un decreto por el cual los visitantes que lleguen a la comunidad procedentes de zonas de “alta incidencia epidemiológica” tendrán la obligación de comunicar sus datos de contacto, incluido el domicilio en el que permanecerán y el motivo de su desplazamiento.

Así lo explicó ante la prensa el presidente en funciones, Alberto Núñez Feijóo, aclarando que esta disposición, destinada a “cuidar” de la población, afectará tanto a los gallegos que en los últimos 14 días hayan estado en esos “lugares de alta incidencia”, como a los que residan en ellas y regresen, al igual que a los viajeros de otras comunidades o países de riesgo por la incidencia de la covid-19 que acudan a la comunidad.

El objetivo es el “diagnóstico precoz” y estar “preparados para detectar con carácter rápido” a las personas que estén infectadas, según detalló el de Os Peares. Los viajeros deberán notificar su llegada a través del teléfono de atención del coronavirus (881 00 20 21) o de la web (coronavirus.sergas.gal). Contarán con un plazo máximo de 24 horas.

Para aquellos que no procedan de zonas con alta incidencia de coronavirus se “recomienda” que lo comuniquen, aclaró Feijóo. El lunes se publicará en el DOG –para su entrada en vigor el martes– el listado de lugares de riesgo con datos “objetivos”, que se renovará quincenalmente. En función del lugar de procedencia, se pueden hacer PCR a personas sin síntomas.

Los alojamientos turísticos estarán obligados a informar a sus clientes de esta medida, al igual que las agencias de viaje, operadores turísticos y compañías de transporte. También deberán hacerlo las empresas que trasladen a Galicia trabajadores. A los viajeros se les facilitará un contacto por si tienen sintomatología. Los residentes a través de su médico y los fóraneos mediante el número de atención del covid.

Por otra parte, la Xunta recomienda que no se celebren reuniones en el ámbito privado de más de 25 personas para evitar riesgos. No se puede obligar a esta medida, porque para ello se necesitaría una orden judicial, aclaró Feijóo, pero sí que se traslada esta “recomendación”. Se busca que en las casas se “extremen las precauciones”, ya que se considera que en los encuentros con más de 25 personas el riesgo aumenta “exponencialmente”.

ocio nocturno. Preguntado por el ocio nocturno, después de que otras comunidades adoptaran nuevas restricciones, señaló que “si los propietarios y los clientes siguen los protocolos autorizados” cree que “se da un mínimo de seguridad” que permite mantenerlo en las condiciones actuales. “En el caso de los propietarios o los clientes no sigan esas ratios automáticamente se cierra ese local”, avisó. De hecho, Feijóo incidió en que, con “carácter general” hay una “alta conciencia” en el sector. Dice que “prueba de esto” es que ellos mismos piden que “se intensifiquen” los controles y que “se cierren aquellos locales que no cumplen”. “Vamos a ser estrictos, primero por convicción, y además por el propio sector, que nos impulsa a ser estrictos y no dejar pasa actuaciones incorrectas”, razona.

Con tal motivo, la Policía Autonómica está vigilante, al tiempo que pide la cooperación de la Delegación del Gobierno y de la Policía Local. “Si se cumplen” los protocolos hay un “riesgo asumible” en los pubs y discotecas, señaló. “Por supuesto, si en las próximas semanas tenemos dificultades siempre tenemos la capacidad de decidir de acuerdo a los criterios de salud pública”, finalizó.